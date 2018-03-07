La due giorni dell’Hostaria dei Campi. Si parte con la pizza Champion’s

L’Hostaria dei Campi è pronta ad accogliere i suoi clienti in un doppio appuntamento.

Mercoledì 7 marzo, la pizzeria del centro città reggino, torna con un’altra serata a tema sportivo che vedrà protagonista la Vecchia Signora. I bianconeri di Mr. Allegri sono infatti pronti a sfidare il Tottenham nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Le due squadre si erano lasciate con un pareggio allo Juventus Stadium, una vittoria sfumata che pesa un po’ ai campioni d’Italia che mercoledì sera dovranno conquistare Wembley per accedere ai quarti di Champions.

Le sorprese della pizzeria reggina non terminano però qui.

Giovedì 8 marzo in occasione della Festa delle Donne, l’Hostaria dei Campi mette in tavola tutte le sue specialità, per una cena all’insegna della compagnia e del divertimento. Il locale, situato nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. L’Hostaria è infatti il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003.