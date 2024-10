La festa del cioccolato artigianale torna a Reggio Calabria

Appuntamento con il cioccolato in tutte le sue forme e con tutta la sua arte. Maestri Cioccolateria da tutta Italia per un weekend goloso e di studio intorno al #cioccolato.

Torna a Reggio Calabria la “Festa del Cioccolato“, un appuntamento ormai noto e consolidato che, da qualche anno a questa parte, vede protagonista il Corso Garibaldi. La via cittadina dello shopping e delle passeggiate, ancora una volta, si trasformerà nel paese delle meraviglie per i più golosi.

L’evento culturale che interessa la gastronomia di settore ha lo scopo di diffondere sempre più la cultura del cioccolato artigianale e l’arte della sua lavorazione. Fulcro della manifestazione è il cioccolato a 360°, non solo come prodotto puramente commerciale, ma valorizzato come prodotto artigianale.

Particolare attenzione viene quindi data all’arte della lavorazione del cioccolato, intesa come arte artigiana dei maestri cioccolatieri tramandata da padre in figlio ed arricchita dalle moderne tecniche di lavorazione del prodotto.



L’evento farà tappa a Reggio Calabria dal 21 al 24 marzo 2019 e chissà quale sorpresa ci proporranno i maestri cioccolatieri quest’anno? Durante gli imperdibili appuntamenti con il buon cioccolato artigianale degli scorsi anni abbiamo infatti potuto osservare sculture in cioccolato legate al territorio reggino.