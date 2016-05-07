La finale del Concorso Nazionale High School Game

Finale regionale del Concorso Nazionale High School Game 2016, 9 maggio 2016 ore 10.00 Centro Congressi Aula Magna “Beniamino Andreatta” Università della Calabria

Si svolgera’ presso l’Aula Magna “Beniamino Andreatta” Universita’ della Calabria il 9 maggio a Rende a partire dalle ore 10 la finale regionale del Concorso Nazionale High School Game ideato dalla Planet Multimedia, azienda leader nel settore dei sistemi multimediali per la didattica in Italia. Il progetto, giunto ormai alla quarta edizione, e’ patrocinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Servizio Civile Nazionale.

Le università partner del concorso

Partner scientifici prestigiose Universita’ come la LUMSA di Roma, l’Università telematica Uninettuno, Iulm, Swiss Education Group e l’Università “La Sapienza” di Roma e naturalmente in Calabria non poteva non esserci la rinomata Universita’ della Calabria da sempre attenta alle novita’ nel campo della didattica.

Il concorso High School Game è completamente gratuito per le scuole partecipanti ed è sostenuto da partner come Grimaldi Lines che ospitera’ la tappa finale del concorso nazionale, l’Ente del Turismo di Malta e Connect4Climate progetto promosso dal Ministero Italiano dell’Ambiente e dalla Banca Mondiale.

Novita’ di quest’anno la presenza di Sara Assicurazioni che ha scelto questo canale per promuovere un concorso tematico sulla sicurezza stradale.

Le scuole calabresi in finale

Protagonisti gli studenti di ogni angolo della Calabria di quarte e quinte classi, circa 30 scuole, che si sono classificati primi nel corso delle selezioni provinciali o durante il viaggio “Travel Game”. Nella stessa giornata, i Dipartimenti dell’ Università della Calabria saranno disponibili a incontrare gli studenti per informare sul l’offerta didattica dei propri corsi di laurea e il personale dell’ufficio orientamento condurrà un seminario dal titolo: “Vivere e Studiare Unical”.

Anche quest’anno hanno partecipato ad High School Game circa centomila studenti in tutta Italia attraverso cinquecento eventi multimediali realizzati nelle scuole di ogni angolo della Penisola.

La finalissima nazionale a Civitavecchia

La finalissima nazionale del concorso, alla quale parteciperà solo la scuola vincitrice di ogni singola provincia, si svolgerà a Civitavecchia il 22 e 23 maggio 2016 a bordo della nave Cruise Barcellona, nave ammiraglia della flotta Grimaldi Lines e sarà un evento speciale, già all’attenzione dei principali media nazionali come il tg1 che negli anni precedenti ha dedicato un servizio specifico andato in onda in prima serata.

Accederanno alla finalissima nazionale solo quattro partecipanti di ogni classe qualificata e un docente accompagnatore; i finalisti si sfideranno fino all’ultima domanda, per conquistare i trofei “High School Game 2016” relativi alle rispettive categorie e i prestigiosi premi e riconoscimenti messi in palio dalle università e dai partner del concorso Sara Assicurazioni e Connect4Climate.