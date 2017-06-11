La Giunta comunale aderisce all’appello delle associazioni

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha aderito alla manifestazione promossa dalle associazioni reggine contro il declassamento della sede istituzionale dell’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati.

«Siamo convinti che Reggio sia la sede naturale per ospitare l’Agenzia. Non è certo una battaglia di campanile – scrivono gli Assessori dell’Esecutivo cittadino – piuttosto non condividiamo in alcun modo le motivazioni con le quali, in nome delle difficoltà logistiche sui trasporti, si stia pensando di trasferire a Roma la sede istituzionale. Siamo d’accordo con quanto ha avuto modo di affermare il sindaco Falcomatà: questa deve essere una battaglia dell’intera città. Per questo aderiamo in maniera convinta all’appello lanciato dalle associazioni presenti sul territorio che domani sabato 10 giugno, alle ore 17:00, abbracceranno simbolicamente la sede dell’Agenzia».