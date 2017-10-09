La Guarimba International Film Festival presenta la locandina realizzata dall’artista spagnolo Mikel Murillo per la VI edizione e apre il bando per tutti i cortometraggi che sono interessati a partecipare al festival. Sono aperte le iscrizioni per cortometraggi nazionali ed internazionali nelle categorie di: Fiction, Animazione, Documentario e Videoclip.

La VI edizione de La Guarimba si svolgerà ad Amantea (CS) dal 7 all’11 agosto 2018. Il tema di quest’anno sarà la tecnologia, e si rifletterà su come sia cambiata la forma di narrare grazie alle nuove piattaforme, dai videogiochi a YouTube.

Il bando è consultabile all’indirizzo: www.laguarimba.com/it/bando

Scadenza: 31 marzo 2018

LA GUARIMBA

La Guarimba è un’associazione culturale con sede legale in Calabria, la terra dove tutto è possibile, che si occupa principalmente di cinema ed illustrazione e usa la cultura come un veicolo per promuovere valori di democrazia partecipativa, integrazione e accessibilità; fondata da Giulio Vita, calabro-venezuelano tornato alle sue radici nel 2012, Sara Fratini, illustratrice venezuelana laureata in Belle Arti tra Madrid e Nancy e El Tornillo De Klaus, collettivo spagnolo di artisti audiovisivi e critici cinematografici. Guarimba è una parola che per gli indios venezuelani significa “posto sicuro”.

La Guarimba ha come obiettivo quello di “riportare il cinema alla gente e la gente al cinema”. Questa motivazione ha portato ad organizzare ad Amantea, cittadina affacciata sul Mar Tirreno in provincia di Cosenza, un festival internazionale del cortometraggio, che nel 2018 taglierà il traguardo della VI edizione.

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