La Kermesse calabrese ‘For Lady’ sbarca a Roma

Non si arresta il successo della kermesse “For Lady”, ideata dal Patron Ermanno Reda, nata per dare il giusto riconoscimento alla bellezza della donna Over 33, ovvero di colei che ha nel suo bagaglio di vita non solo una bellezza estrinseca da mostrare ma anche la piena consapevolezza delle sue qualità di donna dal fascino particolare, che si dona al mondo attraverso occhi e verità che hanno tanto da raccontare.

Dalla Calabria a Roma: i casting del 4 marzo

E così, dopo le prime due fortunatissime edizioni, svoltesi con successo in Calabria, la manifestazione, ormai perfettamente collaudata, esce dai suoi confini regionali e sbarca nel Lazio, a Roma, dove il prossimo 4 marzo, alle ore 14.30, presso il teatro Porta Portese, si svolgeranno i casting attraverso i quali una giuria di qualità sceglierà le prossime concorrenti dell’edizione 2017.

Una grande soddisfazione, sia per l’ideatore Ermanno Reda, figlio di un sarto per signora, che la bellezza femminile l’ha sempre guardata da vicino e riconosciuta nelle sue innumerevoli sfaccettature, che per il suo entourage, che gestisce con efficienza le dinamiche di una manifestazione che aspira a divenire un concorso nazionale di richiamo, al quale tutte le regioni stanno aprendo le porte.

Un concorso di bellezza, dunque, ma non solo.

Un concorso che mette la donna al centro del suo mondo, che porterà in passerella il suo stile, i suoi sogni realizzati e la qualità del suo modo di sorridere al mondo.

Una kermesse oltre il concorso di bellezza

For Lady è una kermesse a tutto tondo, uno spettacolo completo che non si limita a essere un concorso di bellezza e che porta in scena l’arte in tutte le sue sfaccettature.

Nelle selezioni del 4 marzo, oltre a importanti ospiti del mondo dello spettacolo e del giornalismo, sarà presente l’attore e regista Sebastiano Rizzo.