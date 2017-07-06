La Mediterranea presenta “Architettura in piazza_Progetta il tuo futuro”

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con i suoi due Dipartimenti di area Architettura, PAU e dArTe, presentaArchitettura in piazza _ Progetta il tuo futuro – Le proposte della Mediterranea: guida e info alle modalità di accesso ai corsi di Architettura a cura delle Associazioni Studentesche.

Si tratta di quattro eventi di orientamento che si terranno nei giorni 7-8, 14-15 luglio dalle ore 18.00 alle ore 21.00 in piazza Camagna a Reggio Calabria, organizzati dalle Associazioni Studentesche PAU’Students e MUSA e con la collaborazione di Rotaract Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 38”, come momento propedeutico e complementare alla comunicazione dell’offerta formativa dell’Ateneo.

Incontro e dibattito in piazza Camagna

Il ricco programma prevede un incontro/dibattito pubblico: Il salotto della Mediterranea a piazza Camagna: spazio di informazione, condivisione e confronto che vedrà la partecipazione del rettore Pasquale Catanoso, del prorettore Santo Marcello Zimbone, del direttore generale Ottavio Amaro, dei Direttori di Dipartimento e Coordinatori dei Corsi di Studio Francesca Martorano, Marina Mistretta e Raffaella Campanella, dei professori Massimiliano Ferrara, Francesco Manganaro, Francesco Bagnato oltre che docenti e ricercatori dei Dipartimenti PAU e dArTe.

Lo spazio di Piazza Camagna sarà inoltre sede di mostre e performance, curate dalle Associazioni Studentesche:

Attività didattiche in mostra: le immagini tra fantasia e realtà progettuale (dimostrazioni didattico-informative delle tecniche di rilievo e restituzione grafica)

Esposizioni e progettidei corsi di Studi di Architettura

Performance pittoricadi Alessandro Allegra

Performance musicale-canora: Laura Crupi, Giulia Celona

Estemporanea di street Artdi Annalisa Gitto

Eventi collaterali e serata finale

A queste si aggiungeranno due eventi collaterali

il contest fotografico #Architetturainpiazzaunirc

il concorso fotografico Bellezze sconosciute 2017

A chiusura della manifestazione la serata Orientation summer party il 15 luglio alle ore 23.00, presso il Pepy’s Beach, durante la quale verranno premiati i vincitori del concorso e del contest fotografico.

Per i dettagli consultare il link http://www.unirc.it/comunicazione/articoli/17954/architettura-in-piazzaprogetta-il-tuo-futuro