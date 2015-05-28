La nuova tendenza estiva del 2015: vestirsi d’oro con i Metallic Tattoo

di Maria Carmela Di Marte – Nonostante le previsioni meteo lascino poco spazio ai bikini, c’è chi nell’attese di un miglioramento, ha trovato un nuovo modo per consolarsi e per non rinunciare a quel tocco di luce in più che solitamente ci dona l’abbronzatura. Stiamo parlando dei tatuaggi semipermanenti metallici, in grado di donare un tocco prezioso al nostro corpo, dal momento che possono essere usati su decolletée, polso, caviglia e avambraccio. Tuttavia nessuno vieta di estenderli ad altre parti del corpo.

Il passo dall’utilizzo dei tatuaggi da parte delle sole star – come Beyoncè e Julia Pereira – al resto delle donne d’Europa e Oltreoceano è stato breve; ed ecco dilagata in poco tempo la mania dei metallic tattoo.

Dove trovare i metallic tattoo

Trovarli è semplicissimo. Sephora ha messo in vendita in esclusiva, a partire da 19€, i tattoo metal di The Glam Tattoo Company, che richiamano preziosi gioielli che siamo soliti indossare durante l’estate. Applicabili con assoluta semplicità, permettono di creare delle combinazioni raffinate, passando dalla semplice simulazione di tatuaggi tribali al richiamo di gioielli preziosi.

La durata varia dai 3 ai 7 giorni e questo permette un’infinità di combinazioni e la possibilità di mutare il tatuaggio a nostro piacimento.

Il sito Goldshine Jewels offre jewels tattoo in oro 24k e in argento, dove compaiono tribali, motivi floreali, macramè e molto altro.

Prezzi e alternative online

A prezzi decisamente più ridotti sono disponibili sui siti di Amazon e Etsy, dove si parte da pochi centesimi per tatuaggi di piccole dimensioni fino a giungere a cifre di centinaia di euro per tatuaggi molto complessi.

Largo spazio alla vostra creatività dunque, e ricordate sempre la parola d’ordine per quest’estate: Metallic Tattoo