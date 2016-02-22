Una piazza per Lionello
A Roma un viale porterà il nome dell'attore reggino; Incontriamoci Sempre chiede lo stesso omaggio per la piazza della stazione di Santa Caterina
22 Febbraio 2016 - 18:01 | di Vincenzo Comi
Domani, 23 febbraio 2016, un viale di Roma sarà il Viale di Oreste Lionello.
Ricordiamo che Oreste Lionello è stato un grande attore, cabarettista, doppiatore, direttore del doppiaggio e dialoghista.
Originario della nostra città, abitava proprio nel quartiere di S.Caterina, amava tanto Reggio e non disdegnava ogni tanto di fare una puntantina in riva allo Stretto, nonostante i suoi molteplici impegni professionali.
La nostra Calabria è stata sempre ricca di persone illustri come Oreste, infatti per tale motivo, ogni anno, “Incontriamoci sempre insigne” calabresi o di origine che onorano la nostra terra.
La stazione fs di Reggio Calabria S.Caterina divenuta da diversi anni un dei punti di riferimento culturali più importanti in città e nella nostra regione, grazie all’associazione “Incontriamoci Sempre”, invita l’amministrazione a dedicare la piazza della stazione e lo slargo che conduce al viadotto, al grande illustre Oreste Lionello.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie