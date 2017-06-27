City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

“La più bella del 2017”, sei spiagge reggine nel sondaggio del Quotidiano del Sud

Bagnara Calabra, Bova Marina, Capo Bruzzano, Palmi, Roccella e Scilla: ecco le spiagge reggine tra le 26 in gara e come votare

27 Giugno 2017 - 15:47 | di Eva Curatola

Scilla, borgo sul Promontorio Scilleo

Il Quotidiano del Sud cerca la più bella spiaggia calabrese del 2017. Ventisei le località selezionate tra cui sei sono un orgoglio tutto reggino. Parliamo di:

  • Bagnara Calabra, situata a pochi chilometri dallo Stretto di Messina, nella zona costiera della Costa Viola, lambita a ovest dal mar Tirreno e posta in fondo ad un’insenatura tra le colline a strapiombo sul mare. Uno spettacolo unico e suggestivo;
  • Capo S.Giovanni d’Avalos, chiamato anche “Rocca del Capo” dagli abitanti del luogo, è un punto panoramico della cittadina di Bova Marina (RC) particolarmente suggestivo e apprezzato da turisti e passanti di tutta la zona. Situata su un promontorio che cade a picco sul mare, eccelle per la bellezza dei panorami che offre, interamente dedicati alla limpidità delle acque dello Ionio e alla distesa naturale e multicolore che la circonda;
  • Capo Bruzzano, un promontorio situato sulla costa ionica della provincia di Reggio Calabria, tra i comuni di Ferruzzano ed Africo. È caratterizzato da uno splendido arenile, da bellissime scogliere, da rocce scolpite dal vento e dal mare che formano suggestive sculture naturali. Nelle sue vicinanze vi sono siti di nidificazione di rare tartarughe;
  • La tonnara di Palmi, incastonata in una suggestiva scogliera, è una delle più belle località della Costa Viola. Le sue acque limpide e cristalline sono dominate dallo scoglio dell’Ulivo: una roccia scavata dal logorio del mare, sulla quale resiste da 400 anni un ulivo incurvato dal vento;
  • Roccella, si trova sulla Costa dei Gelsomini e sorge sull’antica città magnogreca di Amfissa. Nel 2016 la località era già stata premiata con i trofei di Bandiera blu e Bandiera verde delle spiagge;
  • Scilla, ultima ma non meno importante l’incantevole borgo leggendario che da sempre caratterizza la nostra Provincia. Località turistica e balneare a nord di Reggio Calabria, nonché uno dei borghi più suggestivi d’Italia, che sorge sul Promontorio Scilleo.

Eleggere la Regina del 2017 non sarà di certo un’impresa semplice, anzi a rendere il compito ancora più arduo sono le bellissime foto delle nostre spiagge più caratteristiche.

Al contrario partecipare è molto semplice e basta solamente qualche clic. Vai su: http://www.quotidianodelsud.it/calabria/gallerie/societ-cultura/foto-scegli-tua-spiaggia-preferita-dellestate-2017-ecco-26-localit tocca su “Scegli la tua spiaggia calabrese preferita dell’estate 2017” dove sarà possibile trovare l’intero elenco delle località presenti e spuntare la spiaggia più bella.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Costa dei GelsominiCosta ViolaBagnara CalabraBova MarinaPalmiRoccella JonicaScilla Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?