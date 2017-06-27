“La più bella del 2017”, sei spiagge reggine nel sondaggio del Quotidiano del Sud

Bagnara Calabra, Bova Marina, Capo Bruzzano, Palmi, Roccella e Scilla: ecco le spiagge reggine tra le 26 in gara e come votare

Il Quotidiano del Sud cerca la più bella spiaggia calabrese del 2017. Ventisei le località selezionate tra cui sei sono un orgoglio tutto reggino. Parliamo di:

Bagnara Calabra, situata a pochi chilometri dallo Stretto di Messina, nella zona costiera della Costa Viola, lambita a ovest dal mar Tirreno e posta in fondo ad un’insenatura tra le colline a strapiombo sul mare. Uno spettacolo unico e suggestivo;

situata a pochi chilometri dallo Stretto di Messina, nella zona costiera della Costa Viola, lambita a ovest dal mar Tirreno e posta in fondo ad un’insenatura tra le colline a strapiombo sul mare. Uno spettacolo unico e suggestivo; Capo S.Giovanni d’Avalos , chiamato anche “ Rocca del Capo ” dagli abitanti del luogo, è un punto panoramico della cittadina di Bova Marina (RC) particolarmente suggestivo e apprezzato da turisti e passanti di tutta la zona. Situata su un promontorio che cade a picco sul mare, eccelle per la bellezza dei panorami che offre, interamente dedicati alla limpidità delle acque dello Ionio e alla distesa naturale e multicolore che la circonda;

, chiamato anche “ ” dagli abitanti del luogo, è un punto panoramico della cittadina di (RC) particolarmente suggestivo e apprezzato da turisti e passanti di tutta la zona. Situata su un promontorio che cade a picco sul mare, eccelle per la bellezza dei panorami che offre, interamente dedicati alla limpidità delle acque dello Ionio e alla distesa naturale e multicolore che la circonda; Capo Bruzzano , un promontorio situato sulla costa ionica della provincia di Reggio Calabria, tra i comuni di Ferruzzano ed Africo. È caratterizzato da uno splendido arenile, da bellissime scogliere, da rocce scolpite dal vento e dal mare che formano suggestive sculture naturali. Nelle sue vicinanze vi sono siti di nidificazione di rare tartarughe;

, un promontorio situato sulla costa ionica della provincia di Reggio Calabria, tra i comuni di Ferruzzano ed Africo. È caratterizzato da uno splendido arenile, da bellissime scogliere, da rocce scolpite dal vento e dal mare che formano suggestive sculture naturali. Nelle sue vicinanze vi sono siti di nidificazione di rare tartarughe; La tonnara di Palmi , incastonata in una suggestiva scogliera, è una delle più belle località della Costa Viola. Le sue acque limpide e cristalline sono dominate dallo scoglio dell’Ulivo: una roccia scavata dal logorio del mare, sulla quale resiste da 400 anni un ulivo incurvato dal vento;

, incastonata in una suggestiva scogliera, è una delle più belle località della Costa Viola. Le sue acque limpide e cristalline sono dominate dallo scoglio dell’Ulivo: una roccia scavata dal logorio del mare, sulla quale resiste da 400 anni un ulivo incurvato dal vento; Roccella , si trova sulla Costa dei Gelsomini e sorge sull’antica città magnogreca di Amfissa. Nel 2016 la località era già stata premiata con i trofei di Bandiera blu e Bandiera verde delle spiagge;

, si trova sulla Costa dei Gelsomini e sorge sull’antica città magnogreca di Amfissa. Nel 2016 la località era già stata premiata con i trofei di Bandiera blu e Bandiera verde delle spiagge; Scilla, ultima ma non meno importante l’incantevole borgo leggendario che da sempre caratterizza la nostra Provincia. L ocalità turistica e balneare a nord di Reggio Calabria, nonché uno dei borghi più suggestivi d’Italia, che sorge sul Promontorio Scilleo.

Eleggere la Regina del 2017 non sarà di certo un’impresa semplice, anzi a rendere il compito ancora più arduo sono le bellissime foto delle nostre spiagge più caratteristiche.

Al contrario partecipare è molto semplice e basta solamente qualche clic. Vai su: http://www.quotidianodelsud.it/calabria/gallerie/societ-cultura/foto-scegli-tua-spiaggia-preferita-dellestate-2017-ecco-26-localit tocca su “Scegli la tua spiaggia calabrese preferita dell’estate 2017” dove sarà possibile trovare l’intero elenco delle località presenti e spuntare la spiaggia più bella.