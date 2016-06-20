MammaMenia raggiunge l’obiettivo crowdfunding

Per molti il 17 è un numero non proprio fortunato, specialmente se associato al Venerdì! Per noi invece, sempre controcorrente, rappresenta un giorno particolare. Il 17 Giugno 2015 abbiamo firmato il contratto di affitto per quella che è diventata la sede della DreamlabSrls. Un anno dopo, 17 Giugno 2016, grazie al sostegno ed alla fiducia che da tutta Italia ci avete manifestato, ce l’abbiamo fatta! La nostra campagna di crowdfunding sueppela.com ha raggiunto e superato l’obiettivo.

Dal programma tv al lancio dei cofanetti

Prima di costituire Dreamlab, abbiamo partecipato ad una famosa trasmissione televisiva su retenazionale, in cui grossi investitori ci hanno promesso di investire sul nostro progetto davanti a milioni di telespettatori. Dopo ben8 mesi dall’ investimento annunciato, ci è stato comunicato che gli investitori non avrebbero mai mantenuto la promessa.

Non ci piaceva l’idea di arrenderci! Ci siamo rimboccatile maniche ed abbiamo messo online i nostri cofanetti di coccole per le città di Roma e Reggio Calabria. Ad oggi ne abbiamo venduti oltre 350, ma per rendere “sostenibile” la nostra azienda serve essere presenti su diverse città, proprio per questo abbiamo dato vita alla campagna di crowdfunding.

Il tour e i sostenitori della campagna

Il traguardo sembrava lontano ma la”Missione Coccole” doveva iniziare! Abbiamo progettato un tour, che ci ha portati in giro per tutta Italia, ottenendo il sostegno di tantissimi italiani. Un forte sostegno lo abbiamo ricevuto dall’emittente televisiva “La C”, in particolare con il giornalista Pietro Comito è avvenuta una contaminazione virale del nostro sogno innovativo.

Sostegno a cui ha fatto seguito il supporto del Presidente di Unioncamere Calabria, Paolo Abramo, che ha fortemente voluto sostenerci come Main Sponsor, Filippo Callipo che con “Callipo SPA” ci ha supportato come Sponsor Silver ed il sostegno di tante altre aziende reggine che con largo anticipo dalla data di scadenza del nostro progetto ci hanno fatto raggiungere e superare l’obiettivo degli 8mila euro.

I ringraziamenti ai sostenitori

Che dire, 8.700 volte GRAZIE.

A chi ha donato, a chi non ha potuto farlo ma ha contribuito condividendo il nostro progetto, a chi lo ha fatto mettendoci a disposizione il proprio locale ed il proprio tempo, a chi ha partecipato ai nostri eventi, al team che c’è dietro MammaMenia, ai nostricari. Alla community campana di NaStartup, in particolar modo Antonio Prigiobbo, che ha “adottato” il nostro Sogno ed alla community di Open Campus Cagliari che ha permesso la contaminazione del nostro progetto in Sardegna.

Chi non l’avesse ancora fatto, può continuare a sostenerci ancora per pochissime ore in cui il progetto resterà aperto qui https://www.eppela.com/it/projects/7407-missione-coccole

Grazie perché ancora una volta ci avete confermato che vale la pena credere nei propri sogni e lottare sempre senza arrendersi mai, per una Calabria ed un futuro migliore.