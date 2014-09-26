LA RETE FORTE. Verso l’integrazione culturale dell’area dello stretto: teatro, fortezze e castelli

L’estate al Parco Ecolandia si è appena conclusa dopo aver ospitato importanti eventi culturali come il Globo Teatro Festival – rassegna internazionale di teatro contemporaneo promosso dall’Associazione Pro Pentedattilo onlus, curato da Officine Arti e realizzato nella splendida cornice del teatro di Ecolandia, e il Face Festival, a cui ha fatto seguito anche una edizione OFF, organizzato da Paolo Genovese e Paolo Albanese (Cat.On.A onlus), che hanno trasformato Ecolandia e il Forte Umbertino, già sede della mostra delle Macchine di Leonardo e dei laboratori scientifico-divulgativi del Polo NET, in uno spazio museale e di esibizioni artistiche.

Il ruolo culturale del Parco Ecolandia

Ad autunno appena cominciato, Il Parco Ecolandia intende proseguire con le attività, rafforzando il suo ruolo culturale e di impulso non solo per la città di Reggio Calabria e la sua provincia di Reggio Calabria ma anche per l’area dello Stretto, contribuendo alla costruzione di un vera area integrata, fatta di scambi ed iniziative comuni. In tal senso, la rete dei Forti , delle Fortezze e dei Castelli esistenti lungo le sponde siciliane e calabresi, costituisce un naturale ed unico patrimonio comune che può e deve essere posto alla base di questa integrazione culturale, ma va anche reso disponibile alla fruizione di turisti e visitatori interessati, offrendo iniziative innovative e di alta qualità.

Proprio con quest’obiettivo, la conferenza intende presentare la nascente RETE FORTE, protocollo di intesa e cooperazione per le attività comuni da intraprendere tra le due Città. Seguirà la presentazione delle attività previste nei prossimi mesi a Reggio Calabria, presso il Parco Ecolandia (e non solo) e gli altri luoghi coinvolti (Messina, Scilla, Motta San Giovanni, Condofuri, San Giorgio Morgeto) e che aprono la strada ad una collaborazione stabile tra Associazioni ed Enti Locali delle due sponde, per la valorizzazione diffusa, condivisa e coordinata dell’immenso patrimonio culturale presente. Partecipano: Tonino Perna , Assessore alla cultura Città di MessinaEdoardo Lamberti Castronuovo, Assessore alla cultura Provincia di Reggio CalabriaSalvatore Mafrici, Sindaco di CondofuriPaolo Laganà, Sindaco di Motta San GiovanniCarmine Gelonese, Ecolandia scarl Per la sponda messinese- Mario Albano: Forte San Jachiddu- Enzo Caruso: Forte Cavalli- Gaetano Giunta: Forte Petrazza- Maurizio Puglisi: Teatro Vittorio Emanuele.

Gli interventi delle due sponde dello Stretto

Per la sponda reggina- Giulio La Torre – Gianfranco Schirripa: dalla Mostra di Leonardo ai Droni per la visita dal cielo di Forti e Fortezze- Americo Melchionda – Maria Milasi: RAM Film e Officine Arti- Paolo Genoese – Paolo Albanese: Face Festival e Cat.On.A onlus- Santo Marra: Ecolandia e il Fortino riabilitato all’arte e alla scienza Coordinano: Marcello Spagnolo e Piero Polimeni