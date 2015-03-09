“La Risposta è nelle stelle” di Nicholas Sparks: un best seller di sentimenti e poesia

di Eva Curatola – La risposta è nelle stelle è un’opera dello scrittore statunitense Nicholas Sparks, famoso per i suoi numerosi romanzi divenuti quasi immediatamente best seller, molti dei quali trasformati poi in pellicola.

Coinvolgente, indimenticabile, poesia allo stato puro. Non si può dire altro dell’ultimo romanzo di Sparks, che con la sua scrittura da vita ad opere che non solo ci leggono nell’anima, toccando i nostri sentimenti e le paure più profonde, ma restano nel cuore di chi le apprezza.

La semplicità con cui rende l’amore di un uomo per la sua donna è disarmante. Egli usa infatti frasi semplici, concise e mai banali, per rendere al meglio quello che oggi potremmo definire un sentimento, quello dell’amore, strumentalizzato ed abusato, soprattutto in ambito letterario.

Ira e Ruth, Luke e Sophia. Due storie d’amore che si alternano, due epoche completamente diverse, personaggi messi a confronto, il tutto collegato dal profondo sentimento che lega due persone.

Ira è un anziano signore, che si trova coinvolto in un incidente d’auto e nel cercare di sopravvivere con tutte le forze pensa così intensamente alla moglie che quasi si convince di averla al suo fianco. Ruth infatti nel corso del romanzo lo spronerà a non mollare e ad aspettare l’arrivo dei soccorsi.

Da una parte quindi Sparks mette l’amore vero, di chi ha già vissuto con la consapevolezza di aver trovato la propria metà, e dall’altra l’amore incerto, appena nato di Luke e Sophia che, fra problemi, segreti ed insicurezze, cercheranno di trovare la loro strada.

‘Quando guardo le profondità dell’universo, so che sta per giungere un tempo in cui potrò abbracciarti di nuovo.’

Se siete il classico lettore piagnucolone (come me) preparate i fazzoletti, ne avrete davvero bisogno! Se invece non siete abituati a commuovervi leggendo un libro resterete sorpresi dalle vostre reazioni!

Nonostante le lacrime è un libro che merita assolutamente di essere letto. Sparks con il suo stile inconfondibile, ricco di dettagliate descrizioni ci fa sentire quasi a casa, costringendoci a non staccar gli occhi dal libro fino alla fine.

E se non avete ancora letto gli altri 16 romanzi, questo sarà sicuramente un ottimo trampolino di lancio che vi introdurrà alla perfezione nel mondo dei romanzi sparksiani.