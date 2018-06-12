La ‘rivoluzione’ teatrale degli studenti del Liceo Artistico ‘Preti- Frangipane’ – FOTO

Venerdi 8 giugno 2018, nella splendida cornice del Teatro greco- romano Parco Archeologico Locri Epizefiri, nell’ambito del Festival del Teatro Classico Scolastico, Edizione 2018,organizzato dal Comune di Portigliola(RC), si sono esibiti nella performance teatrale “Revolution” di Nik Mancuso, Alessandra ed Enzo de Liguoro, gli studenti del laboratorio teatrale del Liceo Artistico “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria, magistralmente guidati dagli attori Enzo ed Alessandra de Liguoro.

I giovani studenti del Liceo reggino hanno gareggiato con diversi Licei calabresi, dal Liceo “G. Mazzini” di Locri, all’Istituto d’Istruzione Superiore “Oliveti-Panetta”, al Liceo classico “Diodato Borrelli” si Santa Severina (KR).

La giuria proclama il Liceo Artistico vincitore

Al termine della messa in scena delle rappresentazioni, una giuria di esperti qualificata e particolarmente attenta ad ogni aspetto delle performance, di fronte ad un pubblico attento e visibilmente emozionato ,ha espresso il proprio motivato parere: gli studenti del Liceo Artistico sono stati proclamati vincitori del Festival del Teatro Classico Scolastico, Edizione 2018, Portigliola.

Gli esperti hanno anche attribuito al Liceo Artistico “Preti- Frangipane”il premio per la “migliore regia”.

La premiazione con il sindaco Rocco Luglio

Indipendentemente dai premi assegnati dalla giuria, a trionfare sono stati l’impegno, la determinazione , lo spirito di gruppo, dei giovani “attori “del “Preti- Frangipane”, premiati dal Sindaco del Comune di Portigliola, dott. Rocco Luglio e da un padrino d’eccezione, l’attore Blas Roca Rey che si sono complimentati con gli studenti del Liceo per l’eccellente interpretazione di “Revolution”.

Due meritatissimi riconoscimenti che hanno incorniciato , dunque,l’intenso lavoro di squadra che ha visto protagonisti indiscussi loro, gli studenti del Liceo reggino, i loro coordinatori e performer ,gli applauditissimi Enzo ed Alessandra de Liguoro e i docenti referenti del Laboratorio teatrale del Liceo Artistico di Reggio Calabria, Prof.ssa Paola Spina e Prof. Annunziato Tripodi.