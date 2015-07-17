La Soms presenta il libro ‘Ti penzu notti e jornu Bagnara’ di Carmine Laurendi

Si svolgerà sabato 18 luglio, alle ore 21:30, presso la Sala Conferenze della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Bagnara Calabra, la presentazione del libro “Ti penzu notti e jornu Bagnara” di Carmine Laurendi (Disoblio Edizioni). Alla presentazione interverranno: Carmelo Pavia (Vice Presidente Soms Bagnara Calabra), Carmelo Tripodi (Giornalista), Giuseppe Spoleti (Docente I.C. “Ugo Foscolo” Bagnara Calabra), Renato Meduri (Senatore), Rocco Nassi (Poeta Dialettale), Salvatore Bellantone (Editore). Sarà presente l’Autore.

TI PENZU NOTTI E JORNU BAGNARA narra poeticamente alcuni degli usi, dei costumi e delle tradizioni della cittadina di Bagnara Calabra, in particolar modo del rione dei pescatori, ma anche le difficoltà vissute dalla gente a causa delle crisi economico-finanziaria e valoriale che attraversano il nostro tempo, e l’amore per quelle figure cruciali per l’autore che lo hanno spinto a poetare e a denunciare in versi i problemi della comunità bagnarese, primo fra tutti quello della crisi del settore pesca.

CARMINE LAURENDI è nato a Scilla il 10 Gennaio 1987. Di professione Marittimo presso BluFerries – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Giugno 2015 vince il 1° premio al concorso poetico “Promozione del territorio” di Bagnara Calabra. Attualmente vive a Bagnara Calabra.