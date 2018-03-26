La sorpresa di Pasqua? L’Hostaria dei Campi aperta a pranzo
Per la prima volta dopo tantissimi anni la pizzeria del centro apre anche a pranzo nel giorno di Pasqua con un menù fisso
26 Marzo 2018 - 10:19 | di Eva Curatola
Ancora una domenica all’Hostaria dei Campi. Questa volta non a cena ma a pranzo!
La pizzeria del centro città reggino apre le sue porte per la prima volta dopo tantissimi anni anche a pranzo e sceglie di farlo proprio nel giorno di Pasqua. Un giorno particolare e di festa, da trascorrere non solo con la famiglia ma insieme anche agli amici.
L’Hostaria dei Campi invita ancora una volta gli avventori ad assaporare una gustosa cucina fatta solamente di prodotti di alta qualità e tanta, tanta passione.
In occasione della Pasqua e della prima apertura a pranzo, il noto locale reggino decide di mettere in tavola un menù fisso in grado di svelare a 360° l’alta qualità della sua cucina.
Desideri trascorrere una Pasqua serena, spensierata e alternativa? Non preoccuparti del cibo a quello ci pensa l’Hostaria dei Campi! Prenota il tuo tavolo (0965.324003 dopo le 17,30 oppure chiama il 349.3610766).
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