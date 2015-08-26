La statua della Madonna del Divin Soccorso al cortile delle Muse e lettura di Giacomo Battaglia
Il 1 settembre la Sacra Statua sarà ospite del Cortile delle Muse con messa, lettura scenica di Giacomo Battaglia, film e processione
26 Agosto 2015 - 08:46 | di Vincenzo Comi
L’associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria, martedi 1 settembre alle ore 19, presso il Cortile delle Muse di via San Giuseppe, riceverà la visita della Sacra Statua della Madonna del Divin Soccorso.
Un momento di alto valore religioso ma anche storico – dichiara Giuseppe Livoti – presidente Muse -, poiché l’ottocentesca e pregevole scultura della Madonna, opera lignea in stile napoletano di fattura ottocentesca, ormai appartiene alla storia della zona sud di Reggio Calabria.
La processione e il recupero della memoria del quartiere
La solenne processione che vede storicamente nella tradizione la statua, accompagnata la prima settimana di settembre, in più zone del quartiere di Gebbione – Sbarre, vuole anche essere un momento di recupero della memoria del territorio e messaggio di cambiamento per la nostra città.
Infatti la Madonna ritorna nei giardini, nel cosiddetto –orto di Reggio– un tempo ricco di alberi di bergamotto, lontano ricordo dopo il boom edilizio degli anni ‘70 che ha fatto cambiare radicalmente volto alla zona.
La varia arriverà con i suoi 40 portatori alle ore 19 e dopo la solenne entrata nel Cortile, verrà celebrata una Santa Messa celebrata da Mons. Giorgio Costantino ed animata nei canti dal “Coro delle Muse” diretto dal maestro Enza Cuzzola con alla tastiera il maestro Domenico Autellitano.
La cultura si incontra con la fede per una occasione unica che si ripete per il terzo anno consecutivo.
Il bassorilievo e l’Ode alla Madonna del Soccorso
Successivamente la –varia- verrà posizionata all’angolo della via San Giuseppe 19, proprio di fronte al bassorilievo artistico creato dallo scultore Giuseppe Gattuso avente per tema “L’Intercessione di Maria”, pannello benedetto da S. E. Mons. Fiorini Morosini nel dicembre 2014.
I versi “Ode alla Madonna del Soccorso” scritti appositamente da Mons. Giorgio Costantino e visibili in una epigrafe marmorea permanente al n. civico 19, saranno interpretati in una lettura scenica dell’attore reggino Giacomo Battaglia.
Il programma proseguirà con la processione che dal Cortile delle Muse giungerà alla chiesa di Santa Maria del Divin Soccorso.
Il film e il Premio Testimonianza e Servizio 2015
Alle ore 21 presso la sala conferenze verrà proiettato il film “Quel che resta” proprio per “fare memoria” di quello che successe all’indomani del terremoto del 1908. Inoltre sarà proprio Mons. Giorgio Costantino a nome della comunità parrocchiale a consegnare a Giacomo Battaglia il “Premio Testimonianza e Servizio 2015”.
Un ringraziamento particolare va a Mons. Giorgio Costantino per avere promosso tale rinnovamento, dimostrando, come la storia contemporanea di un quartiere, può essere vivificata anche con delle innovazioni.
Alla consegna in via San Giuseppe, la Madonna verrà salutata dai poeti e dagli artisti delle Muse.
Tale prestigioso evento di fede e cultura, continua la programmazione estiva 2015 dell’associazione reggina.
La cittadinanza intera è invitata a partecipare per questo vero e proprio avvenimento annuale.
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