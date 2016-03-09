‘La tela e il trono’ domani la presentazione del libro tra moda e cultura

Intrighi, potere, abiti d’epoca: ingredienti tra l’astuzia e il fascino femminile. Nell’antica Grecia di ieri come nella moderna Magno-Grecia di oggi. Su questo tema si confronteranno quanti parteciperanno alla presentazione del libro “La tela e il trono” dello scrittore Achille Concerto mentre una sfilata di moda vedrà giovani studentesse indossare gli abiti, del periodo magno-greco, appositamente cuciti.

L’originale evento, che si terrà domani 9 marzo, nell’aula magna dell’I.T.T. Panella-Vallauri, è organizzato dell’Istituto reggino, diretto dal’ prof.ssa Anna Nucera, in collaborazione con e la Camera Regionale Arte e Moda, con il presidente Giuseppe Emilio Bruzzese.

Alle ore 10,30 quindi la presentazione del libro di Achille Concerto, introdotto dalla prof.ssa Mariella Logoteta, cui seguirà una sfilata di moda avente come tema “La donna delle colonie Magno Greche” a cura delle studentesse della “Sezione Moda” dell’I.T.T. Panella-Vallauri di Reggio Calabria, coordinate dalle docenti Maria Carmela D’Elia, Raffaella Imbriaco, Franca Zoccali e Renè Bruzzese, quest’ultima dell’Accademia “Fidia”.

E proprio l’Accademia di Belle Arti “Fidia” e il “Panella-Vallauri” coinvolgeranno in questa particolare giornata le giovani studentesse cinesi, iscritte all’ Accademia al Corso di Laurea triennale di Moda e Cinema, che hanno scelto la Calabria per la loro formazione universitaria.

“Al Panella-Vallauri la Cina non è più lontana”, questo lo slogan coniato dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Anna Nucera, per sottolineare l’incontro tra la Magna Grecia e il Sol Levante nella terra dei Bruzi.