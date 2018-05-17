Domenica 20 maggio da Brancaleone parte la terza tappa de La via dei borghi, tra Bruzzano con Rocca Armenia, la chiesa di Tridetti e Brancaleone Vetus

Al via la terza tappa del progetto “La via dei borghi” che domenica 20 maggio alle 9.00 prenderà le mosse da Piazza Stazione di Brancaleone.

Il progetto promosso dalle associazioni Kalabria Experience ed Il giardino di Morgana è patrocinato dal Cosiglio regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana di Reggio e dai comuni di Brancaleone, Bruzzano e Staiti.

Il percorso si articolerà tra il borgo di Bruzzano con la fortificazione di Rocca Armenia e i ruderi del borgo dove svetta maestoso l’arco trionfale dei Carafa per poi procedere alla seconda tappa di giornata che sarà l’affascinate chiesa di Tridetti incastonata in una radura testimone silente di un passato lontano che verrà raccontato dalle guide del posto.

Nel pomeriggio i curiosi si avventureranno tra i vicoli del borgo di Brancaleone Vetus che per l’occasione esporrà la nuova toponomastica recentemente installata dai volontari della Pro loco di Brancaleone.

L’iniziativa che vede anche il prezioso contributo delle Pro Loco di Bruzzano e di Staiti si avvarrà dei canali di comunicazione di Iuntamu gruppo di interazione locale, di 0964.biz e dei giovani fotografi di Photo Three.

Partner commerciali di giornata saranno il Caffè Santo Antonio di Africo e l’azienda Valle Armenia.

Durante la giornata infine verrà promosso il contest fotografico grazie alla collaborazione con IG_CALABRIA lanciando l’ hashtag IG_VALLEDEGLIARMENI

IL PROGRAMMA