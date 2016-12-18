La Tonno Callipo dura un set a Monza

Si ferma la corsa della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Dopo le due vittorie consecutive contro Trento e Padova (in campionato e Coppa Italia), la compagine calabrese cede il passo al Gi Group Monza. Coscione e compagni partono forte giocando un gran primo set, ma la squadra di Waldo Kantor si spegne e non riesce a trovare più la bussola dando via libera alla compagine lombarda che vince facilmente la partita in quattro set.

Il secondo set e le difficoltà in ricezione

Eppure la Tonno Callipo era partita veramente forte in avvio di gara a muro con Barone e Geiler e in battuta (con lo stesso centrale di Palmi in salto float e con Barreto Silva al salto). Coscione ha potuto smistare bene il gioco e ne hanno beneficiato in attacco Michalovic e il centrale brasiliano Costa.

Poi nel secondo set è calata la ricezione della squadra di Kantor che non è più riuscita a trovare il bandolo della matassa e affondata dai colpi di un ispirato Vehrees (15 punti per il centrale belga, che ha fatto la differenza dai nove metri e a muro). Pian piano il set ha preso la scia al contrario del primo con Botto e compagni che hanno allungato il divario vincendo il set 25-17.

Il terzo set e il finale della partita

Nel terzo set, nonostante un divario finale meno ampio e un buon inizio dei giallorossi, è stata sempre la squadra padrona di casa a stare avanti nel punteggio e a risolvere le situazioni più complicate, complice una Tonno Callipo sempre meno lucida nella gestione delle palle sporche.

Poco o nulla da dire del quarto set: Coscione e compagni non sono riusciti ad invertire la rotta e la squadra di Falasca ha avuto vita facile portando a casa il set e la partita nonostante l’infortunio subito da Hirsch nel finale del terzo. Da sottolineare in casa Tonno Callipo, il primo punto stagionale in giallorosso realizzato dal palleggiatore Marco Izzo, autore di un ace.

GI GROUP MONZA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA (15-25, 25-17, 25-21, 25-11)

GI GROUP MONZA: Fromm 14, Dzavoronok 3, Galliani, Rizzo (L), Jovovic 5, Botto 11, Vehrees 15, Beretta 7, Hirsch 10. Non entrati: Daldello, Forni, Terpin, Brunetti (L2). Allenatore: Falasca

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Costa 9, Coscione 1, Marra (L), Geiler 8, Izzo 1, Michalovic 18, Barreto Silva 11, Barone 10, Thiago Alves 1, Diamantini. Non entrati: Rejlek. Allenatore: Kantor

ARBITRI: Gnani e Santi

NOTE: durata set: 21’, 28’, 28’, 19’. Tot. 96’

Nella foto, Barone e Michalovic a muro su Fromm (foto Ufficio Stampa Gi Group Monza)