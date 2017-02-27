La Tonno Callipo per la terza volta tra le prime otto

Lunedì di meritato riposo per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia dopo la vittoria di sabato pomeriggio a Ravenna che è valsa la conquista dei play-off scudetto.

Verso Gara 1 dei quarti di finale a Civitanova

Da domani mattina i giallorossi torneranno ad allenarsi in palestra e sul campo per preparare Gara 1 dei quarti di finale play-off scudetto UnipolSai in programma domenica 5 marzo, ore 15:00 Diretta Rai Sport, all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche (MC), in casa della capolista della Regular Season, la Cucine Lube Civitanova degli ex Blengini, Kaliberda e Corvetta.

La società del presidente Pippo Callipo, alla sua decima stagione nella massima serie, è entrata per la terza volta tra le magnifiche otto al termine della fase regolare della stagione conquistando l’accesso ai play-off scudetto UnipolSai.

La storia della Tonno Callipo ai play-off scudetto

Ripercorrendo un po’ di storia, la Tonno Callipo Vibo Valentia partecipò ai play-off scudetto per la prima volta nella stagione 2004-05 (la prima dei calabresi in Serie A1) e l’avversario dei giallorossi fu proprio la Lube Banca Marche Macerata che sconfisse la Tonno Callipo sia in Gara 1 in casa che in Gara 2 al Pala Valentia. La seconda partecipazione ai quarti di finale play-off scudetto, scaturita dall’arrivo nelle prime otto al termine della Regular Season, risale alla stagione 2008-09.

L’allora squadra di Jon Uriarte, autrice di una rimonta straordinaria, giocò uno straordinario quarto di finale contro Trento. I giallorossi misero alle corde i gialloblù trentini, soprattutto con due grandi prestazioni al Pala Trento con Kaziyski e compagni che in Gara 1 e Gara 3 si imposero con fatica solo al tie-break. Ora è la volta di Civitanova, un’armata invalicabile per i giallorossi che affronteranno una squadra costruita per vincere in Italia e in Europa. Ma sognare non costa nulla.

Nella foto, l’attacco di Thiago Alves che è valso la vittoria sabato scorso a Ravenna (foto Zani Lega Volley)