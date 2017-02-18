La Tonno Callipo pronta ad affrontare Sora, Latina e Ravenna

Tre gare in sei giorni per difendere l'ottavo posto in classifica: la presentazione della partita con Sora, le parole del libero Torchia e i probabili sette

La compagine di coach Kantor, reduce dalle sconfitte subite contro Piacenza e Verona, ha tutta l’intenzione di riprendere il cammino e conquistare punti importantissimi per l’obiettivo ottavo posto (ultimo posto utile per entrare tra le otto squadre che disputeranno i play-off scudetto.

La corsa all’ottavo posto

Posta in gioco elevatissima, dunque, a tre giornate dal termine della Regular Season con i giallorossi sempre ottavi a quota 26 punti, ma raggiunti da Ravenna e Latina dopo l’ultimo turno di campionato. Se consideriamo anche Molfetta in corsa (undicesima a quota 22 punti), la lotta per l’ottavo posto è veramente serrata e avvincente. Coscione e compagni hanno mostrato grande concentrazione in settimana durante gli allenamenti. La truppa giallorossa è consapevole del momento delicato da affrontare con tre gare durissime da affrontare in appena sei giorni.

Peraltro, la Tonno Callipo in questa accesa corsa all’ottavo posto può considerarsi arbitro del proprio destino poiché saranno gli scontri diretti a decidere le sorti di questo finale di regular season. Domani a Sora, mercoledì in casa contro Latina e sabato prossimo a Ravenna: queste le gare che la compagine del presidente Pippo Callipo dovrà disputare.

“Ci attende un finale di regular season davvero molto difficile ed intenso – ha affermato il giovane libero giallorosso Ernesto Torchia – ma siamo pronti ad affrontare i nostri avversari con il piglio giusto. Ci siamo allenati bene in settimana consapevoli del fatto che domani sarà durissima contro Sora perché giocheremo in un palazzetto caldo. Loro, peraltro, stanno disputando un buon campionato all’esordio da neopromossa e per conquistare la vittoria dovremo giocare una partita al massimo delle nostre possibilità”.

Quella di domani in casa Tonno Callipo sarà la partita numero 263 nella massima serie considerando tutte le competizioni giocate (regular season, play-off, coppa italia e supercoppa italiana). I giallorossi vanno a caccia della vittoria numero 112.

Sora al primo anno in SuperLega

QUI BIOSI’ INDEXA SORA Bilancio più che positivo al primo anno nella SuperLega per la compagine del patron Gino Giannetti. Investimenti oculati, programmazione e la scelta di affidarsi ad un team giovane e di talento hanno portato la compagine ciociara a disputare un campionato onorevole, impreziosito dalla qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia.

Bruno Bagnoli ha plasmato al meglio i suoi e la crescita individuale e collettiva del gruppo sorano è stata tangibile. Emblema di tutto ciò, è stato il prolungamento del contratto di un talento come Miskevich: l’opposto bielorusso, all’esordio assoluto nel campionato italiano, è una delle sorprese più liete della SuperLega. Classe 1995, l’opposto volsco è tra i migliori schiacciatori del campionato: 4° posto nella classifica dei bomber più prolifici con 414 punti realizzati, 5° posto nella classifica degli ace realizzati con 40 battute vincenti. Così capitan Rosso alla vigilia: “Quando pensiamo a Vibo Valentia – continua il capitano -, abbiamo sicuramente dei ricordi fantastici. E’ stato l’avversario finale della nostra cavalcata culminata con la promozione ma quest’anno è un’altra storia.

La Tonno Callipo ci precede in classifica di parecchi punti, quindi affrontiamo una squadra in forma e con sicuramente qualcosa in più di noi. Vibo è dotata di un palleggiatore di assoluta esperienza che fa del collettivo la propria forza di squadra. Ha delle soluzioni anche in panchina molto importanti che alterna spesso in partita in tutti i ruoli offensivi, tanto da martello quanto da opposto o centrale. È quindi una rosa completa e difficile da mettere sotto.

Spero possa essere un match equilibrato perché le squadre si equivalgono abbastanza. Così, anche se Vibo ha qualcosa in più, vogliamo sfruttare l’entusiasmo e il fattore campo e sicuramente cercare di fare punti.

Usciamo da una settimana dove abbiamo disputato 3 partite, quindi siamo arrivati stanchi a Milano. Abbiamo poi avuto due giorni liberi quindi tutto il tempo di recuperare, per cui ci presenteremo domenica al top della condizione, sperando anche di recuperare chi era in infermeria. Sono fiducioso per via del nostro stato di forma”.

Precedenti, probabili formazioni e arbitri

PRECEDENTI ED EX Sono dodici i precedenti tra le due società con il bilancio a favore dei laziali con 8 vittorie conquistate. Nel girone d’andata Sora ha espugnato il Pala Valentia al tie-break.

I PROBABILI “STARTING-SEVEN” Il tecnico di casa Bagnoli potrebbe schierare Seganov in regia, Miskevich opposto, al centro Gotsev potrebbe rientrare dal primo minuto al posto di Mattei con Sperandio a completare il pacchetto dei posti 3, di banda dovrebbero agire Kalinin e Rosso, libero Santucci. Coach Kantor potrebbe rispondere con Coscione al palleggio, ballottaggio in posto due tra Michalovic e Rejlek, al centro Barone e Costa, in posto 4 Barreto Silva e Geiler, Marra libero.

GLI ARBITRI A dirigere il match saranno gli arbitri Dominga Lot di Treviso e Andrea Puecher di Padova.

INTERNET, RADIO E TV La partita sarà raccontata in diretta streaming sulle frequenze di Lega Volley Channel (www.sportube.tv/volley). LaC, emittente televisiva ufficiale della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, trasmetterà la differita integrale lunedì 20 febbraio alle ore 22:30. Diretta radiofonica della partita su Radio Onda Verde con la consueta diretta volley a partire dalle ore 17:55 in Fm sui 98 MHZ e in streaming su www.radioondaverde.it. Diretta testuale sui nostri social: facebook e twitter (@volleytonnocall), hashtag: #soravibo