La Bunge Ravenna inizia nello stesso identico modo in cui aveva chiuso la scorsa stagione. Espugnato il campo della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: se ad aprile erano i play-off di Challenge Cup UnipolSai, ora l’autunno vibonese consegna ai romagnoli una nuova importante vittoria che vale l’accesso ai quarti di finale della Del Monte® Coppa Italia. Battuta la compagine giallorossa in quattro set dopo una prova concreta con la squadra di coach Fabio Soli trascinata dall’opposto austriaco Paul Buchegger, autore di 25 punti (letale in battuta con 5 ace realizzati, Mvp del match. Al fischio d’inizio, preceduto dalla consegna delle divise da gioco da parte del presidente Pippo Callipo ai giocatori, coach Soli ha puntato su Orduna al palleggio, Buchegger opposto, Georgiev e Vitelli al centro, Poglajen e Marechal di banda, Goi libero. Coach Tubertini ha risposto con Coscione in regia, Patch opposto, Costa e Verhees al centro, Antonov e Lecat in posto 4, Marra libero. Grande equilibrio nel corso del primo set, spezzato nel finale dai due ace consecutivi di Buchegger che ha dato il via alla mini fuga di Ravenna che è risultata decisiva. Nel secondo set la Tonno Callipo mostra un piglio diverso e maggiore cattiveria guidando il set quasi sempre con 2-3 lunghezze di vantaggio conservate fino al termine del parziale conquistato 25-22. Dominio assoluto degli ospiti nel terzo e quarto set: nel corso del terzo parziale Poglajen è autore di una serie strepitosa al servizio: l’argentino, senza pur tuttavia trovare battute vincenti, mette a ferro e fuoco la ricezione giallorossa. Tubertini cambia la diagonale palleggiatore-opposto, dentro Izzo e Domagala con quest’ultimo che dimostra una buona verve in attacco e in battuta.

Ravenna prende il controllo nel terzo e quarto set

Ma il set scivola via con Ravenna che con la correlazione muro-difesa trova una manifesta superiorità in contrattacco e con il set conquistato con il punteggio di 9-25. Poco da raccontare anche nel corso del quarto set: Massari sostituisce uno spento Lecat in avvio, ma Ravenna non si scompone e, tranne una timida reazione dei padroni di casa, riesce sempre a calibrare bene i colpi e ad affondare palloni importanti. In doppia cifra, oltre Buchegger, i vari Poglajen (13 punti con il 60% in attacco), Georgiev (il centrale bulgaro chiude con 12 punti e il 64% in attacco) e Marechal (14 punti con il 59% in attacco). In casa Tonno Callipo si salva solo Pieter Verhees autore di 8 punti, tutti in attacco con il 73%, mentre Antonov e Patch realizzano, rispettivamente, 10 e 11 punti.

Lorenzo Tubertini (allenatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): “Analizzare una partita del genere non è confortevole. Siamo partiti con il braccio rigido, però c’è stata una bella reazione nel secondo set. Dal terzo set loro in battuta hanno spaccato la partita, sono stati molto bravi e da lì abbiamo faticato a trovare ritmo nel cambio palla. E’ stato un terzo set brutto, ma faccio fatica a pensare che siamo stati questi qua. Poi nel quarto abbiamo faticato senza riuscire a trovare un ritmo di gioco adeguato”.

Fabio Soli (allenatore Bunge Ravenna): “E’ stata una partita nervosa e c’era da aspettarselo perché questo è un posto dove non è mai facile portare a casa vittorie e punti. La vittoria di oggi ha un valore un po’ diverso rispetto a quella ottenuta ad aprile della scorsa stagione. Oggi abbiamo ottenuto un grande risultato perché era la prima gara ufficiale ed era più importante rispetto ad allora”.

VIDEO – TUBERTINI https://www.youtube.com/watch?v=cFY6etcUsd4&feature=youtu.be

IL TABELLINO

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – BUNGE RAVENNA 1-3 (21-25, 25-22, 9-25, 17-25)

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Costa 5, Coscione, Marra (L), Lecat 6, Izzo, Antonov 10, Massari, Domagala 2, Torchia (L2), Verhees 8, Patch 11, Presta 1. Non entrati: Corrado. Allenatore: Tubertini

BUNGE RAVENNA: Vitelli 4, Orduna 2, Poglajen 13, Raffaelli, Pistolesi, Goi (L), Georgiev 12, Diamantini 1, Marechal 14, Buchegger 25. Non entrati: Gutierrez, Marchini. Allenatore: Soli

ARBITRI: Tanasi e Cappello

NOTE – durata set: 27’, 29’, 30’, 25’. Tot. 111’. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: bs 14, ace 1, ric. pos. 47%, ric. perf. 26%, att. 37%, muri 5. Bunge Ravenna: bs 20, ace 8, ric. pos. 59%, ric. perf. 39%, att. 52%, muri 9.

Nella foto, un attacco di Oleg Antonov durante il match contro Ravenna (foto di Franco Pirito)