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Il pomeriggio ad Amendolea tra castello e rovine

Nel pomeriggio i tanti curiosi hanno fatto tappa ad Amendolea dove addentrandosi tra le rovine del castello e del borgo con le sue tante chiese hanno potuto ascoltare le pagine di storia che in quel luogo si sono scritte dalla voce di Franco Manglaviti del Gruppo archeologico Valle Amendolea.

Tra le rovine che si affacciano sui panorami del torrente hanno trovato posto le opere dell’artista Maria Manti per una mostra temporanea.

Come di consueto durante la giornata è stato lanciato il contest fotografico sulla piattaforma instagram grazie alla collaborazione di IG_Calabria con l’ hashtag IG_VALLEAMENDOLEA.

La giornata è stata arricchita dalla collaborazione dei ragazzi del servizio civile del comune di Condofuri e dal supporto comunicativo di Iuntamu gruppo di interazione locale, 0964.biz e dai fotografi di Photo Three.

Prossima tappa il 20 maggio tra Bruzzano, Brancaleone e Tridetti.

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