Dal 7 al 9 Settembre presso la Villa Vecchia Comunale di Cosenza si terrà la nona edizione del “Cosenza Beer Fest”. L’annuale festa della birra – ideata ed organizzata dal Comitato per la salvaguardia del Centro Storico della Città di Cosenza in collaborazione con Be Alternative Eventi ed MK Live – accoglierà anche quest’anno grandi artisti per offrire alla città una tre giorni di musica e divertimento.

Giovedì 7 settembre: Villazuk e Bad Conditions

Giovedì 7 Settembre saranno i Villazuk ad inaugurare il palco della nona edizione del Cosenza Beer Fest. A riscaldare l’atmosfera ci penseranno i Bad Conditions che con le loro sonorità coinvolgenti prepareranno il pubblico per il live della band pre- silana che ogni volta riesce a coinvolgere grandi e bambini con una forma canzone cantautorale che si innesta di sfumature country, pop e reggae mescolate in un calderone che ha ritmiche dinamiche, colori e tinte in levare, spiccato senso melodico e una scrittura immaginifica e dotata di innegabile espressività. L’Aftershow sarà a cura del Dj set di Fabio Nirta

Venerdì 8 Settembre sarà la volta de Radici Nel Cemento, band reggae laziale attiva dal 1993. Tra i loro successi ricordiamo Alla Rovescia (2001), Bella Ciccia (2007), Libera (2012) e La ginnastica der core (2016). Ad aprire il concerto della seconda serata ci sarà Zalles – leader e voce della Spasulati storica band arbereshe esempio di contaminazione a 360° con influenze reggae, ska, dub. A seguire il djset di Mujina Crew.

La serata conclusiva

La nona edizione del Cosenza Beer Fest si concluderà con Riserva Moac & Bukurosh Balkan Orkestra. Band senza frontiere che fa della sintesi di suoni, parole e ritmi del mondo una profezia musicale e uno stile di vita. Grazie ad un gran numero di concerti in Italia e in Europa, ad un notevole carnet di riconoscimenti ed alla costante presenza in molte compilation italiane ed estere, viene considerata una tra le band più importanti della scena musicale italiana. Ad aprire la serata conclusiva della manifestazione ci saranno i The Horny Brothers, band bluegrass/country specialisti della musica targata “made in USA”.

Al termine dei concerti la serata proseguirà grazie alla selezione musicale di Dj Kerò.

All’interno della villa comunale verrà allestita un’area food & beverage per degustare ottimo cibo e una vasta gamma di birre. Numerose attività commerciali del territorio prenderanno parte alla nona edizione del Cosenza Beer Fest.

Tutti gli eventi musicali proposti saranno ad ingresso libero ed inizieranno a partire dalle ore 21.00.