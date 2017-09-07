La Viola ha affrontato il Catanzaro nell’amichevole per la stagione 17/18

Buon test precampionato per la Viola Reggio Calabria con la Planet Catanzaro. Un amichevole di quarantacinque minuti, divisa in quattro quarti da dieci minuti ed uno supplementare da cinque, nella quale gli uomini di coach Calvani hanno potuto nuovamente testare il loro livello di preparazione in vista del Trofeo” Pentassuglia” in programma a Brindisi nel prossimo week end. Priva di Benvenuti, Fabi, Caroti e Baldassarre tenuti precauzionalmente a riposo, la Met Extra ha visto il positivo esordio di AJ Pacher, arrivato da soli due giorni ma sin da subito a proprio agio con i nuovi compagni. Per lui 19 punti, in doppia cifra anche Rossato ( 13) e Roberts ( 11) Minuti preziosi per tutti gli uomini del roster, compresi i giovani Marino, Scialabba, Stepanovi e Bianchi. Le due squadre, in pieno stile amichevole, hanno azzerato il punteggio al termine di ogni periodo. Un proficuo allenamento proficuo che segna un’altra tappa di avvicinamento alla stagione 2017/2018.

VIOLA REGGIO CALABRIA – PLANET CATANZARO: 76 -52 ( 18-16, 16-12, 18-13, 20-6, 4-7)

Viola Reggio Calabria : Pacher 19, Passera 5, Taflaj 5, Rossato 13, Roberts 11, Agbodan 7, Stepanovic 5, Marino 6, Scialabba 3, Bianchi. Coach : Calvani , ASS. Luise , Ass. Motta

Planet Catanzaro : Pichi 3, Calabretta, Klacar, Procopio 2, Marikovic 5, Dolce 4, Dell’uomo 6, Botteghi 12, Morici 6, Battaglia 13. Coach : Tunno