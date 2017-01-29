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La Viola cade a Siena

Gli uomini di coach Paternoster sul parquet del PalaEstra: partenza super, poi la fisicità di Siena. L'analisi a fine gara e il tabellino

29 Gennaio 2017 - 20:39 | di Domenico Suraci

Mens Sana Basket 1871 Siena-Viola Reggio Calabria al PalaEstra

Nuovo stop per la Viola Reggio Calabria. Gli uomini di coach Antonio Paternoster cadono sul parquet del PalaEstra contro Siena.
“Abbiamo avuto una partenza super poi nel terzo e quarto quarto sofferto moltissimo, subito la fisicità dell’avversario e non abbiamo avuto la forza di reagire” – spiega nella sua analisi Paternoster a fine gara- . “Siena é un campo difficile, lo sapevamo. Abbiamo provato ad imporci, invece abbiamo sofferto. I numeri sono crudeli ma dicono la realtà dei fatti, cioè che abbiamo perso la gara a rimbalzo. Dobbiamo lavorare molto, soprattutto per l’innesto dei nuovi arrivi, che sono sicuro presto si integreranno perfettamente”.

Di seguito il tabellino della gara.

Mens Sana Basket 1871 Siena – Viola Reggio Calabria 75-54
( 17-21; 19-13; 16-11; 23-9)
Mens Sana Basket 1871 Siena: Tavernari 15, Myers 8, Flamini 8, Saccaggi 9, Harrell 14, Vildera 11, Mascolo 7, Bucarelli, Pichi, Masciarelli 3. Coach: G. Griccioli
Viola Reggio Calabria: Radic 8, Marulli 3, Voskuil 13, Laganá 11, Baldassarre 8, Fabi 7, Caroti 2, Guaccio, Gullí n.e., Taflaj n.e., Babilodze, Guariglia 2. Coach: A. Paternoster
Arbitri: Tirozzi, Tallon, Azami

Fonte: www.violareggiocalabria.it

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