La Viola contro Chieti vince gara 1 dei playout
Al PalaTricalle gli uomini di coach Bolignano si impongono 93-95 dopo un tempo supplementare: martedì alle 21 gara 2 sempre a Chieti
30 Aprile 2017 - 20:43 | di Domenico Suraci
È la Viola Reggio Calabria ad aggiudicarsi la gara 1 dei playout. Al PalaTricalle gli uomini di coach Bolignano riescono ad imporsi su Chieti col risultato di 93-95, dopo un tempo supplementare. Martedì sera alle ore 21 sempre a Chieti la gara 2.
Il tabellino
Proger Chieti – Viola Reggio Calabria 93-95 (dts)
(16-24; 27-23; 21-18; 14-13; 15-17)
Proger Chieti: Mortellaro 10, Davis 11, Allegretti 10, Golden 50, Piccoli 7, Sergio, Venucci, Zucca 2, Fallucca 3, Turel. Coach: M. Bartocci
Viola Reggio Calabria: Fabi 16, Powell 19, Caroti 13, Taflaj 4, Voskuil 33, Rossato 2, Guariglia 3, Marino n.e., Guaccio n.e., Marulli 5, Ciccarello n.e., Babilodze n.e. Coach: D. Bolignano
Arbitri: Ciaglia, Salustri, Lestingi
Fonte: www.violareggiocalabria.it
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