La Viola ingaggia Marshawn Powell
La Viola Reggio Calabria ha raggiunto l'accordo con Marshawn Powell, ala grande statunitense di 201 cm che arriva dall'Oliver Baskets
22 Marzo 2017 - 18:57 | di Domenico Suraci
Marshawn Powell (De’ Longhi Treviso)
La Viola Reggio Calabria comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione in corso con Marshawn Powell.
Ala grande, 201 cm, l’atleta statunitense classe 1990 torna in Italia dopo l’esperienza con la Oliver Baskets, squadra che milita in Bundesliga, massima serie del campionato tedesco.
Nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016 Powell ha giocato con la casacca del Treviso.
Benvenuto Marshawn!
CLUB
2016/2017
OLIVER BASKETS| GAME STATS: 9.5 PTS + 4.4 RBS + 0.8 ASS
2015/2016
UNIVERSO TREVISO BASKET | GAME STATS: 15 PTS + 7.4 RBS + 2 ASS
2014/2015
UNIVERSO TREVISO BASKET| GAME STATS: 14.7 PTS + 7 RBS + 1.7 ASS
2013/2014
FERRO-ZNTU ZAPOROZHYE | GAME STATS: 11.9 PTS + 4.8 RBS + 1.9 ASS
PIENO ZVAIGZDES | GAME STATS: 11.5 PTS + 3.5 RBS
2009/2013
ARKANSAS RAZORBACKS | GAME STATS: 13.7 PTS + 5.6 RBS + 1.3 ASS
Fonte: www.violareggiocalabria.it
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