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La Viola ingaggia Marshawn Powell

La Viola Reggio Calabria ha raggiunto l'accordo con Marshawn Powell, ala grande statunitense di 201 cm che arriva dall'Oliver Baskets

22 Marzo 2017 - 18:57 | di Domenico Suraci

Marshawn Powell (De’ Longhi Treviso), nuovo ala grande della Viola Reggio Calabria

Marshawn Powell (De’ Longhi Treviso)

La Viola Reggio Calabria comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione in corso con Marshawn Powell.
Ala grande, 201 cm, l’atleta statunitense classe 1990 torna in Italia dopo l’esperienza con la Oliver Baskets, squadra che milita in Bundesliga, massima serie del campionato tedesco.
Nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016 Powell ha giocato con la casacca del Treviso.
Benvenuto Marshawn!

CLUB

2016/2017

OLIVER BASKETS| GAME STATS: 9.5 PTS + 4.4 RBS + 0.8 ASS

2015/2016

UNIVERSO TREVISO BASKET | GAME STATS: 15 PTS + 7.4 RBS + 2 ASS

2014/2015

UNIVERSO TREVISO BASKET| GAME STATS: 14.7 PTS + 7 RBS + 1.7 ASS

2013/2014

FERRO-ZNTU ZAPOROZHYE | GAME STATS: 11.9 PTS + 4.8 RBS + 1.9 ASS

PIENO ZVAIGZDES | GAME STATS: 11.5 PTS + 3.5 RBS

2009/2013

ARKANSAS RAZORBACKS | GAME STATS: 13.7 PTS + 5.6 RBS + 1.3 ASS

Fonte: www.violareggiocalabria.it

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