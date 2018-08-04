Continua la campagna acquisti della Viola di Coppolino. Questa è la volta di Yande Fall, senegalese che conosce molto bene il basket calabrese. Di seguito la nota stampa che ne annuncia il tesseramento:

NOTA 8 • YANDE, IL GIGANTE BUONO

I colori della bandiera del suo Paese di origine, il Senegal dove è nato nel 1990 (Yande ha doppio passaporto), sono verde, giallo e rosso. Da oggi i colori della sua nuova nazione saranno solo due: nero e arancio.

203 cm per 95 kg, ultima stagione a Recanati (Serie B), dove nelle 28 gare della regular season ha fatto registrare 8 punti e 12 rimbalzi di media. Solo A2 e B nelle ultime cinque stagioni sportive: Senigallia, Verona, Latina, Napoli e Catanzaro.

Dichiarazione dell’Amministratore Unico Coppolino: <<Yande è stato uno dei primi atleti contrattualizzati sin da metà luglio perché è un atleta che può giocare sia nel ruolo di ala forte che di centro. È un abile difensore oltre che un atleta determinato e pronto a dare sempre il massimo sul parquet. Siamo convinti porterà in dote al gruppo, oltre la sua conoscenza della Calabria avendo già vissuto e lavorato per anni a Catanzaro, la gioia del suo Paese di origine, il Senegal. Abbiamo bisogno di sorridere, lo faremo insieme>>. La Viola è di chi la ama.