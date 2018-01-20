La Viola contro la Virtus per continuare a vincere
La MetExtra Viola affronta a Roma una Virtus più forte della classifica, senza l'infortunato Roberts: appuntamento domenica 21 gennaio alle 18, diretta su LNP TV Pass
20 Gennaio 2018 - 11:22 | di Domenico Suraci
La MetExtra Viola Reggio Calabria, sarà impegnata a Roma contro una Virtus che dall’inizio del campionato ha conquistato pochi punti in classifica rispetto al suo reale valore attuale. La compagine neroarancio, si presenterà senza l’infortunato Chris Roberts (i rumors dicono disponibile già da Casale Monferrato, ndr.).
Sarà determinante l’approccio al match, senza sottovalutare l’avversario, e perchè no anche il supporto del pubblico amico che si spera arriverà in massa nella capitale dopo l’invito di coach Calvani.
Landi: ‘Ci interessa solo vincere’
Aristide Landi, ala della Virtus non nasconde che: “In settimana ci siamo allenati molto bene, soprattutto riguardo alle richieste del coach: abbiamo lavorato sugli aspetti difensivi che abbiamo sbagliato nella sconfitta di Legnano, e in attacco ci siamo concentrati sul muovere molto la palla per coinvolgere maggiormente tutti i giocatori. Reggio Calabria è una squadra con un assetto diverso rispetto a quella incontrata all’andata, forse non avrà Roberts, ma a noi non deve interessare perché ci dobbiamo far trovare pronti a prescindere come fatto nelle precedenti partite casalinghe. Ci interessa solo vincere”.
Da sottolineare che Roma ha cambiato allenatore, ha un modo diverso di stare in campo rispetto all’andata e tante piccole novità relative al roster ed agli schemi.
All’andata la Viola vinse al PalaCalafiore di un punto. Le carte si sono mescolate per entrambe le squadre. Quale roster saprà giocarsi al meglio le proprie chance? Parola al parquet di gioco.
La scheda della partita
VIRTUS ROMA – METEXTRA REGGIO CALABRIA
Dove: Palazzetto dello Sport, Roma
Quando: domenica 21 gennaio, 18.00
Arbitri: Tirozzi, Di Toro, Valzani
Andata: 83-84
In diretta su LNP TV Pass: http://bit.ly/2mQOsl0
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