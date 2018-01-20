La MetExtra Viola Reggio Calabria, sarà impegnata a Roma contro una Virtus che dall’inizio del campionato ha conquistato pochi punti in classifica rispetto al suo reale valore attuale. La compagine neroarancio, si presenterà senza l’infortunato Chris Roberts (i rumors dicono disponibile già da Casale Monferrato, ndr.).

Sarà determinante l’approccio al match, senza sottovalutare l’avversario, e perchè no anche il supporto del pubblico amico che si spera arriverà in massa nella capitale dopo l’invito di coach Calvani.

Landi: ‘Ci interessa solo vincere’

Aristide Landi, ala della Virtus non nasconde che: “In settimana ci siamo allenati molto bene, soprattutto riguardo alle richieste del coach: abbiamo lavorato sugli aspetti difensivi che abbiamo sbagliato nella sconfitta di Legnano, e in attacco ci siamo concentrati sul muovere molto la palla per coinvolgere maggiormente tutti i giocatori. Reggio Calabria è una squadra con un assetto diverso rispetto a quella incontrata all’andata, forse non avrà Roberts, ma a noi non deve interessare perché ci dobbiamo far trovare pronti a prescindere come fatto nelle precedenti partite casalinghe. Ci interessa solo vincere”.

Da sottolineare che Roma ha cambiato allenatore, ha un modo diverso di stare in campo rispetto all’andata e tante piccole novità relative al roster ed agli schemi.

All’andata la Viola vinse al PalaCalafiore di un punto. Le carte si sono mescolate per entrambe le squadre. Quale roster saprà giocarsi al meglio le proprie chance? Parola al parquet di gioco.

La scheda della partita

VIRTUS ROMA – METEXTRA REGGIO CALABRIA

Dove: Palazzetto dello Sport, Roma

Quando: domenica 21 gennaio, 18.00

Arbitri: Tirozzi, Di Toro, Valzani

Andata: 83-84

In diretta su LNP TV Pass: http://bit.ly/2mQOsl0