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La Viola perde fuori casa contro Ferentino

Dopo un primo tempo in equilibrio la Viola non regge nelle ultime due frazioni e perde il confronto salvezza di Ferentino per 81-76

12 Marzo 2017 - 20:13 | di Domenico Suraci

Viola Reggio Calabria in campo, immagine d'archivio di una gara della stagione

La Viola esce sconfitta dal palasport “Ponte Grande” di Ferentino nel delicato confronto salvezza contro una diretta avversaria. I neroarancio dopo una prima metà di gara molto equilibrata e chiusa con il vantaggio di un punto (41-42), non riescono nelle ultime due frazioni a dare continuità al proprio gioco cedendo ai padroni di casa che alla fine si impongono con il punteggio di 81-76. La Viola resta a quota 14 punti in classifica a meno 6 dai laziali.

FMC Ferentino – Viola Reggio Calabria 81-76 (22-25; 19-17; 21-19; 19-15)

FMC Ferentino: Imbrò 11, Gigli 13, Radic 10, Guarino 12, Raymond 18, Musso 10, Ianuale, Mastrangeli, Carnovali 7, Bertocchi, Benvenuti, Datuowei. Coach: R. Paolini
Viola Reggio Calabria: Voskuil 14, Caroti 7, Guariglia 4, Guaccio, Gilbert 18, Taflaj, Babilodze, Marulli 7, Rossato 7, Baldassarre 10, Fabi 9, Pandolfi. Coach: A. Paternoster
Arbitri: Borgo, Caforio, Mottola


Fonte: www.violareggiocalabria.it

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