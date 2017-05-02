La Viola perde gara 2 dei playout
Chieti batte la Viola 81-71 e pareggia la serie dei playout: gara 3 venerdì 5 maggio alle 20.30 al PalaPentimele
02 Maggio 2017 - 23:14 | di Domenico Suraci
Va alla Proger Chieti la gara 2 dei playout. I padroni di casa, dopo la battuta d’arresto di domenica scorsa, hanno la meglio sulla Viola Reggio Calabria con il risultato di 81-71. Parità dunque tra le due squadre. Gara 3 in programma venerdì prossimo 5 maggio alle 20.30 al PalaPentimele.
Il tabellino
Proger Chieti – Viola Reggio Calabria 81-71
(24-22; 27-16; 13-18; 17-15)
Proger Chieti: Allegretti 8, Davis 4, Piccoli 7, Venucci 14, Mortellaro 6, Fallucca n.e., Golden 26, Zucca 8, Turel 8, Sergio. Coach: M. Bartocci
Viola Reggio Calabria: Powell 10, Fabi 12, Taflaj 1, Guaccio, Caroti 17, Guariglia 8, Marulli, Marino n.e., Rossato 6, Voskuil 17, Ciccarello n.e., Babilodze n.e. Coach: D. Bolignano.
Arbitri: Pepponi, Di Toro, Wassermann
Fonte: www.violareggiocalabria.it
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