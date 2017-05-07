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La Viola Reggio Calabria conquista la salvezza

Con il successo su Chieti in gara 4 la squadra di coach Bolignano chiude la serie dei playout sul 3-1 e conquista la permanenza in serie A2

07 Maggio 2017 - 23:13 | di Domenico Suraci

Viola Reggio Calabria in campo contro la Proger Chieti nei playout di serie A2, maggio 2017

La Viola Reggio Calabria è salva. Con la bella vittoria ottenuta sulla Proger Chieti col risultato di 98-84, la squadra neroarancio, vince gara 4 dei playout e conquista la permanenza in A2 chiudendo la serie sul 3 a 1.

E’ stato un match gestito magistralmente dai padroni di casa che sin dal primo quarto hanno dimostrato la loro grinta e l’ambizione di chiudere la serie senza necessità della “bella” che tra l’altro si sarebbe disputata a Chieti.

Tante belle giocate che hanno visto andare in doppia cifra di realizzazione ben 4 giocatori del roster reggino. Da sottolineare la prestazione di Taflaj che si è mosso come un giocatore navigato, oltre a quelle del solito Powell, senza dimenticare le triple di Voskuil e la regia di Caroti e l’ottima perfomance di Fabi. Gli avversari si sono dimostrati a corto di fiato e nervosi, a momenti anche al limite della correttezza.

A fine gara, coach Bolignano ha ringraziato tutti, a partire dal numeroso e caloroso pubblico, per passare ai suoi giocatori, senza dimenticare staff e dirigenza.

Adesso c’è da rimboccarsi le maniche e dar man forte alle ultime scelte della società che si son dimostrate vincenti. Quello che è sicuro che la Viola si è guadagnata grazie ai playout la permanenza nel campionato nel girone Ovest di serie A2, che la città di Reggio Calabria, merita sicuramente per tradizione e passione.

Il tabellino

Il tabellino

Viola Reggio Calabria – Proger Chieti 98-84

(23-11; 27-21; 22- 22;26-30)

Viola Reggio Calabria: Taflaj 8, Caroti 17, Fabi 25, Rossato 3, Ciccarello, Guariglia, Guaccio, Voskuil 19, Marino, Marulli n.e., Powell 26, Babilodze. Coach: D. Bolignano

Proger Chieti: Golden 22, Mortellaro 17,  Allegretti, Fallucca 12, Turel, Venucci 4, Piccoli 12, Zucca 6, Sergio 3, Davis 8. Coach: M. Bartocci

Arbitri: Terranova, Foti, Dori

Viola Reggio Calabria-Proger Chieti 98-84, gara 4 dei playout di serie A2

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