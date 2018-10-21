La Viola Reggio Calabria si presenta con il roster al completo. Battipaglia seppur reduce di due sconfitte ha tutte le carte in regola per dar filo da torcere ai neroarancio.

Il primo quarto: equilibrio e tanti errori

PRIMO QUARTO. Numerosi errori da parte di entrambe le compagini.

I primi due punti sono firmati da Ronconi. Risponde Paesano. Fallucca realizza da tre (5-2). Murolo realizza da tre, Paesano (5-7). Ronconi porta ad 8 i suoi con azione e tiro libero supplementare. Dispinzeri e poi Martino portano sul +4 i campani. Serie di errori, da parte delle due squadre. Dalla difesa parte la Viola e realizza Fall, ottima pressione di Agbogan. Altro canestro per Fall 11-11. Mastroianni dopo un fallo subito realizza il primo dei due tiri libero dopo un fallo subito. Si chiude 11 a 12 per i neroarancio grazie ad un importante contro-parziale.

Il secondo quarto, decisivo per la Viola

SECONDO QUARTO. Ottimo Fall realizza da due, Locci risponde. Carnovali segna (13-16) primi punti per lui. Carnovali realizza altri due punti. Carnovali mette anche una tripla firmando così un minibreak. Realizza pure Fall (13-23), vantaggio massimo per gli ospiti. Ronconi subisce fallo e realizza due tiri liberi (15-23). Dispinzeri fa canestro. Fallucca ritrova il canestro. (17-25). Nobile subisce fallo, realizza due tiri liberi. Locci segna risponde Fallucca (19-30).Gambarota subisce fallo e ne realizza uno solo. Fallucca realizza entrambi i tiri liberi (20-32). Locci porta a -10 i suoi. Carnovali subisce fallo, ne realizza uno solo. Alessandri penetra e porta sul 22 – 35 il match. Carnovali realizza da tre portando sul 22 a 38 il match.

TERZO QUARTO. Numerosi errori da parte di entrambe le compagini, il punteggio rimane invariato per più di due minuti. Fall due punti Alessandri segna un tiro libero a seguito di fallo tecnico, poi Gambarota segna da tre e coast to coast di Fallucca prima e Ronconi poi, la partita si accende (27 – 44). Alessandri segna, Carnovali fa lo stesso dopo Dispinzeri (31-48). Dispinzeri si prende un fallo ne segna uno su due. Mastroianni per la Viola mette il 32 a 50. Murolo segna e prende fallo, realizza. (35-50). Ronconi mette due tiri liberi. Mini parziale di Battipaglia. Agbogan segna e si prende un tiro libero. Carnovali mette una tripla dopo due tiri liberi di Battipaglia ed un canestro di Mastroianni (35-50). Nobile mette due tiri liberi poi segna Murolo. Agbogan segna da sotto il +20 della Viola. Locci porta i suoi a quota 40. L’ultimo possesso è della Viola, si conclude il terzo periodo 40 a 59.

Nell’ultimo quarto la Viola chiude i conti

ULTIMO QUARTO. Locci segna, tripla di Murolo. (45-59). Grande giocata della Viola, Paesano segna il 45 a 61. Paesano segna ed i campani chiamano time out. Altra giocata di Paesano, poi realizza Vitale per il +22 dei neroarancio(massimo vantaggio). Melillo segna (48-67). Gambarota segna e si prende un tiro libero. Tripla di Mastroianni. (51-70). Gambarota canestro da 2. Paesano segna, assist di Alessandri. Murolo realizza da due. Fallucca mette una tripla (55-75). Un tiro libero per Alessandri, due per Dispinzeri che fa un altro canestro (59-76). Vitale segna, la partita volge al termine, con un tiro libero aggiuntivo per fallo subito ed uno per tecnico di Gambarota. (59-80). Locci segna da 2 punti. Grugovic realizza uno dei due tiri liberi, l’ultimo punto per i neroarancio che vincono di venti punti. Il match si chiude sull’81 a 61 per la Viola Basket.

Ottima partita dei neroarancio che hanno gestito le potenzialità tecniche nel migliore dei modi, sapendo tenere la tensione alta nei momenti giusti senza ripetere gli errori visti contro Matera.

Battipaglia – Viola Reggio Calabria 61-81 (11-12; 22-38; 40-59)

Treofan Battipaglia: Murolo 13, Martino 2, Locci 13, Ronconi 11, Gambarota 9, Dispinzeri 10, Melillo 3, Federico, Visconti, Del Vacchio, Coppa, Vietri. – Coach: Serrelli – Assistente: Amato

Viola Reggio Calabria: Alessandri 7, Fall 10, Fallucca 15, Nobile 4, Paesano 12, Vitale 6, Mastroianni 6, Carnovali 16, Agbogan 4, Grgurovic 1, Scialabba. – Coach: Mecacci – Assistenti: Trimboli, Motta.

Arbitri: Rodia, Napoletano.