di Matteo Occhiuto – Un incontro fra nuova proprietà, istituzioni e addetti ai lavori. La Viola Reggio Calabria ed il suo nuovo Amministratore Unico, Aurelio Coppolino, si sono presentati stamani alla città, in una conferenza stampa in cui è stato ampiamente illustrato il nuovo progetto. Di seguito tutte le dichiarazioni delle personalità intervenute.

Falcomatà: legalità e valore sociale

Giuseppe Falcomatà, sindaco Città Metropolitana di Reggio Calabria: “Ci tenevamo a presentare questo progetto in questo ambiente. Mi preme fare una considerazione: le principali realtà sportive, la Viola, cosi come la Reggina, sono dei beni comuni ed interessano tanto tifosi ed addetti ai lavori, quando le istituzioni. Quest’incontro è il culmine di una serie di incontri da me avuti con Aurelio Coppolino, di cui abbiamo ascoltato il progetto e le idee, chiedendo due garanzie: che il nuovo corso si impiantasse su i cardini della legalità e che potesse basarsi su un fattore importante sociale. Non dobbiamo dimenticare che la Viola porti il nome di Reggio Calabria nel nostro paese. Con il nuovo Amministratore Unico abbiamo poi concordato che, qualora si palesasse in futuro la volontà di cedere il testimone, lo si dovrà obbligatoriamente fare affinché si persegui la storia del basket reggino. Scongiurando, dunque, quello che sarebbe potuto accadere nel corso di questo mese qualora una banale casualità non l’avesse impedito. Faccio un grosso in bocca al lupo”.

Paolo Surace, FIP Calabria: “Chiediamo, ovviamente, continuità nell’onorare la storia della Viola. Si chiede discontinuità, invece, rispetto ad una società che ha fatto maturare lodi a pioggia, è stata esclusa per fideiussioni false e chi più ne ha più ne metta. Serve mettere da parte la discontinuità, per abbracciare un futuro solido e stabile che possa fungere da volano anche a livello sociale”.

Manuela Lanucara, delegato CONI: “Porto i saluti di Maurizio Condipodero, oggi impegnato nella Capitale. La Viola è qualcosa di veramente grande ed importante, capace di aver realizzato negli anni strutture come Scatolone e PalaCalafiore. Abbiamo ascoltato anche noi i progetti di Coppolino e li abbiamo accolti con entusiasmo. Vigileremo certamente affinchè si possa realizzare qualcosa di bello e duraturo”.

Coppolino: il progetto Viola per i prossimi tre anni

Aurelio Coppolino, Amministratore Unico Viola Reggio Calabria: “Parto con doverosi ringraziamenti al sindaco, al CONI ed alla FIGC. Sarà un progetto fortemente territoriale, che vorrà fondarsi su basi economiche forti e di matrice sociale. Mi sono trasferito a Reggio Calabria per spendere ogni mia energia per il progetto Viola ed almeno per i prossimi 3 anni cercheremo in ogni modo di scalare le categorie del basket. Mi sento di ringraziare coloro che, a prescindere da come sia finita, hanno permesso dal 2010 al 2018, fra i quali Monastero, Condello e Muscolino che, sicuramente, hanno fatto degli errori, certificati. Giusto e doveroso fare una precisazione: ho acquisito un club assolutamente privo di lodi, dove ogni tesserato era stato pagato. Muscolino ha permesso che il basket a Reggio Calabria continuasse a vivere, differentemente da chi, come a Barcellona Pozzo di Gotto, è andato via, privando una città di pallacanestro per i prossimi tre anni. Detto questo, confermo che ci sarà la discontinuità già citata. Riusciremo a dare le risposte che chiedono tifosi, istituzioni e testate giornalistiche. Ringrazio anche le società cestistiche cittadine, compresa la Nuova Cestistica Viola, a cui vanno i miei migliori auguri. Ringrazio anche la Reggina 1914, con cui cercheremo di trovare delle convergente in tema di progetti. Mi prostro davanti all’Ingegnere Scambia ed al Giudice Viola, che nel 1966 fecero partire il mito. Faccio un passaggio sul marchio: sono state inserite 4 date perche, come sosteneva il poeta Goethe, è forte chi cadendo sa rialzarsi. Queste date rappresentano noi e la nostra voglia di superare i nostri errori e le relative cadute. Confermo la volontà di fare ricorso avverso i 34 punti di penalizzazione che hanno portato Reggio Calabria a perdere la Serie A2.

Serve assoluta condivisione. La mission sarà Reggio Calabria e la Calabria: il modello sarà la Dinamo Sassari. A livello manageriale ci ispiriamo a questo club che venne fondato rilevando un titolo di Serie B, conquistando poi A2, A1 ed addirittura lo Scudetto. Nella nostra società ogni problema verrà visto come opportunità di crescita e miglioramento. Io sono l’Amministratore Unico, il DG, certamente, ma la Viola è di chi la ama e dovrà dare il proprio contributo. A livello sportivo questa notte è stato raggiunto un accordo con Matteo Mecacci reduce dall’esperienza con Mens Sana Siena. Ha allenato negli ultimi due anni in Serie A2, ha vinto la Serie B, sarà assistito da coach Trimboli. L’obiettivo minimo saranno i playoff ed il 4o posto, a livello di budget siamo secondi solo a Caserta. Mi spendo in complimenti verso coach Calvani ed a tutti i ragazzi che lo scorso hanno vi e ci hanno fatto emozionare. Massima disponibilità a trovare accordi per tutelare gli interessi di tutti in merito a PalaCalafiore ed altre strutture. Presento il direttore marketing Paolo Frascati, già direttore di marketing a Viola, Reggina e Serie A Beko”.

L’intervento di Paolo Frascati

Paolo Frascati: “Vi assicuro che l’impegno che sta assumendo Aurelio, che ringrazio, è enormemente serio. Partiamo dalla Campagna Abbonamenti. La media abbonamenti passa da 190 a 119 euro, fortemente voluto dalla proprietà. Innanzitutto per la perdita di una categoria ed, in seconda cosa, per tutto quello che è accaduto fino ad oggi. Under 18 ed over 70 entreranno gratuitamente al palazzotto, salvo il costo simbolico di un euro. Confermata la struttura, a livello di pacchetti famiglia, della campagna abbonamenti dello scorso anno. Inizieremo il tesseramento dal 20 agosto, dando massima attenzione anche a coloro che in agosto vorranno andare in vacanza. Ci sarà dal 4 settembre anche la possibilità di rinnovare la propria tessera. Abbiamo previsto un prezzo speciale, di 50 euro, per quel settore che denomineremo CMR, dedicato ai supporter nero-arancio. Per quanto riguarda l’area comunicazione, oltre all’addetto stampa, che individueremo nei prossimi giorni, ci sarà anche un social media manager. La seconda cosa riguarda le realtà di partnership che andremo sicuramente ad allacciare. Uno dei punti cardini sarà l’identità, la conoscenza della storia della Città e l’interesse per la crescita della stessa. Sono tre particolari che non mancheranno mai. Una delle nostre idee più identitarie è quella del “Welcome to Reggio”, che prevederà una simbiosi fra famiglie, ragazzi e Viola Reggio Calabria”.