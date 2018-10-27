La Green Basket che la Viola affronterà oggi pomeriggio alle 18:00, dopo la sofferta salvezza della scorsa stagione, disputata nel girone B e raggiunta solo in gara 3 dei play out, mira ad un campionato più tranquillo. Una sola vittoria, contro la Teofran Battipaglia, nelle prime quattro uscite dei siciliani che , privi di Giuseppe Lombardo, nel turno infrasettimanale hanno subito una pesante sconfitta nel derby contro Catania.

IL ROSTER

I siciliani hanno profondamente rinnovato il proprio roster confermando esclusivamente il duo composto dai fratelli Lombardo e l’esperto Venturelli. Minutaggio ben distribuito per i biancoverdi, con ben sette uomini oltre i venti minuti di media di utilizzo. Accanto al playmaker ex Empoli Giancarli ci sarà la vera stella dei palermitani, l’argentino Ariel Svoboda, classe ’85 da anni protagonista in Italia dove ha sempre disputato campionati di vertice ottenendo anche due promozioni con Latina e Trapani. Per lui 16.3 punti di media in questo avvio. Giuseppe e Andrea Lombardo saranno le due ali che agiranno in tandem al pivot Caronna. Dalla panchina, ma parte integrante delle rotazioni della Green Basket, il classe 95 Paunovic e la guardia Venturelli. IL COACH Dopo la sconfitta contro Catania la società palermitana ha annunciato l’esonero del coach Marco Verdersosa. Al suo posto è stato ingaggiato Flavio Priulla, lo scorso anno alla Eagles Palermo in Serie C Silver. MEDIA : Il match sarà trasmesso in streaming sulla Fanpage Facebook della Green Basket Palermo ( https://it-it.facebook.com/GreenBasketPalermo/ ) Radiocronaca a cura di Radio Antenna Febea (FM 100.3-100.6-107.00 , streaming audio sul sito www.antennafebea.it o nella sezione “Media” del sito www.violareggiocalabria1966.it )