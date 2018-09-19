Si ritrovano due compagini calabresi al PalaMazzetto, i reggini forzatamente in B, i lametini grazie alla promozione dello scorso campionato. Uno scontro avvincente tra due roster rinnovati. Abbiamo iniziato a conoscere i neroarancio, con un importante “rinforzo” oggi, ovvero Yande Fall. Per Lamezia, la guida tecnica è di Damiano Ragusa. Confermati i veterani Marisi e Lazzarotti, tutto il parco giovani, più Gaetano. Tra i nuovi acquisti Duranti,Marsili e l’ex Zampolli. Arbitrano i signori Costarella e Gerardis da Reggio Calabria.

La cronaca del match quarto per quarto

PRIMO QUARTO. Yande Fall realizza il primo canestro, Gaetano risponde con tiro supplementare. Fallucca, arresto e tiro. Fall penetra e segna, realizzando anche il supplementare. Zampolli avvicina i suoi sul 7 a 5. Ottima azione di Fall che da sotto fa canestro. Lamezia va a segno. Duranti due liberi. Paesano da tre. Marisili segna. Lamezia ne mette solo uno su due. Qualche errore di troppo dei neroarancio. 12 a 15 per gli ospiti. Lamezia allunga sul 21 a 12. Due triple finali portano i neroarancio sul 19- 23. Il tiro libero finale di Duranti fissa il punteggio sul 19 a 24 per gli ospiti.

SECONDO QUARTO.Molti errori da entrambe le parti, la sblocca Fallucca con una tripla, a seguire Mastroianni schiaccia per il 5 a 0. Nobile mette una tripla. Vitale penetra in modo deciso, momento buono per la Viola con la tripla di Fallucca. 12 a 0 il punteggio. Paesano in sospensione e subito dopo da sotto. Zampolli segna da tre portando il risultato sul 16 a 3. Mastroianni segna. Zampolli in penetrazione. Duranti realizza due tiri liberi. Alessandri segna e porta il risultato sul 20 a 7.

TERZO QUARTO. Tanti errori da entrambe le parti, un pò din nervosismo dovuto probabilmente alla stanchezza, entrambe le squadre si stanno preparando all’imminente inizio di campionato. Segna Gaetano per Lamezia. Nobile da tre. Pregevole schiacciata di Duranti. Fall subisce fallo, realizza un solo libero dei due. Partita nervosa, Paesano subisce fallo. Paesano realizza entrambi i tiri liberi. Mecacci chiama time out. Risultato con punteggio basso, 6 a 5 per i padroni di casa. Paesano da sotto. Carnovali fa entrambi i tiri liberi e Vitali ruba palla e segna. Break di 5 a 0. Si avvicina Lamezia con Duranti, per il 12 a 11. Alessandri realizza uno dei tiri liberi a disposizione.Duranti segna. Carnovali segna in penetrazione e si prende un tiro libero che realizza fissando il punteggio sul 16 a 13.

ULTIMO QUARTO. Fallucca da tre, nell’azione successiva recupera palla. Nobile segna, ottimo inizio per la Viola Reggio Calabria. Fall realizza da sotto, punteggio di 13 a 2. Carnovali segna da tre portando i suoi sul 16 a 4. Paesano porta a spasso gli avversari e realizza. Carnovali dalla lunga segna il 21 a 6. Lamezia sfrutta la difesa sbagliata della Viola e realizza da sotto. Si fa sentire la stanchezza, il risultato non cambia 23 a 9 per i neroarancio. 78 a 53 il finale.

Il tabellino

VIOLA REGGIO CALABRIA – BASKETBALL LAMEZIA : 78 – 53 ( 19-24, 39-31, 55-44)

VIOLA REGGIO CALABRIA : Ciccarello 2, Alessandri 4, Grgurovic, Fall 12, Fallucca 11, Agbogan n.e., Carnovali 17, Mastroianni 6, Paesano 11, Nobile 8, Vitale 4, Scialabba 3.

Coach: Mecacci; Assistenti: Trimboli, Motta.

BASKETBALL LAMEZIA : Duranti 12, Marisi, Lazzarotti, Marsili 15, Saladino, Incitti, Marzullo 3, Meliadò, Gaetano 10 , Piccinini, Ragusa, Zampolli 11.

Coach: Ragusa Assistente: De Summa.

Arbitri: Costarella, Gerardis.