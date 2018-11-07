Tifosi, imprenditori e Comune in campo per salvare la Viola: crowdfunding oltre i 3.400 euro e scadenza federale del 15 novembre

Il progetto Viola Basket continua, l’appello del Sindaco è stato importante, anzi fondamentale. I diversi imprenditori hanno impegnato delle risorse economiche per far andare avanti una realtà così importante non solo dal punto di vista sportivo, bensì anche di traino economico per l’intero territorio. Analizziamo nel dettaglio cosa sta accadendo.

Il crowdfunding dei tifosi

E’ da apprezzare il successo strepitoso del crowdfunding (CLICCA QUI PER OFFRIRE UN CONTRIBUTO ECONOMICO), organizzato dai tifosi, che ha superato i 3.400 euro, ma ovviamente, questa sola iniziativa, non sarà sufficiente per andare avanti. Ieri è stata pagata la seconda rata dei NAS federali, circa 12.000 euro, la Viola, in quanto impegnata nel campionato di B, ad inizio stagione è stata chiamata a versare una fideiussione di 30.000 euro che è stata escussa parzialmente. Se entro il 15 novembre, non avverrà l’integrazione di quanto fatto parzialmente, e quindi questa ulteriore scadenza non verrà onorata ci saranno oltre ai 5.000 euro di multa già esistenti, altri 10.000 euro da pagare e due punti di penalizzazione, inoltre durante la prossima riunione federale dovrebbero arrivare i tre punti di penalizzazione relativi al ritardo del pagamento tanto discusso ed effettuato solo ieri.

Stanno emergendo diverse realtà imprenditoriali che vogliono dare una mano alla società. Un altro passaggio è il pagamento degli stipendi dei giocatori. Sono necessari degli interventi economici, queste persone ed aziende dovrebbero supportare la squadra. Dunque i prossimi aggiornamenti e novità già da venerdì 9 novembre.

L’appello di ReggioTV: 300 reggini per la Viola

L’emittente ReggioTV nel frattempo lancia durante il notiziario di oggi 7 novembre un appello tramite un video emozionale (CLICCA QUI PER VISIONARE):“300 reggini per salvare la Viola” ovvero ogni imprenditore versando 1.000 euro potrebbe garantire un budget tale da salvare il mito neroarancio. Il Comune di Reggio Calabria è pronto a fare da garante all’iniziativa, raccogliendo le singole offerte che perverranno a Palazzo San Giorgio. I fondi verranno poi consegnati alla nuova gestione.

Ed infine un post sul gruppo dei tifosi della Viola Basket, condiviso da Cesare Sant’Ambrogio spiega e propone: “Buonasera a tutti, abbiamo appena fatto una riunione dove sono sorte alcune urgenze, prima tra tutte il pagamento di parte delle spettanze ai giocatori. Il Coach, a nome della squadra ha manifestato alcune più indispensabili delle altre. Propongo di utilizzare i soldi raccolti per affrontare questa urgenza che tra l’altro rispetta l’obiettivo che ci siamo proposti col crowdfunding. Che ne dite?? Abbiamo anche deciso che i biglietti da 1 euro saranno portati a 5.”

Un’altra tappa di questo percorso che è in salita, ma che tutti dimostrano per venirne fuori, di star mettendo non solo anima e cuore.