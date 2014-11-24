La violenza…stendiamola: alla Provincia il convegno del “Soroptimist International Club di RC”

Martedì 25 novembre, alle ore 16.30, presso la Sala Biblioteca del Palazzo Storico della Provincia, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Soroptimist International Club di Reggio Calabria ha organizzato un Convegno dal titolo “La violenza… stendiamola”.L’evento si propone di sottolineare l’importanza di un metodo coordinato per contrastare questo fenomeno, aderendo anche alla campagna della community NoiNo.org, una rete di uomini che condividono un impegno comune: rifiutare la violenza maschile contro le donne, chiaramente e in pubblico.

Il Soroptimist vuole parlare della violenza sulle donne, andando oltre la nuda realtà, con l’obiettivo di offrire una speranza ed un senso di positività a chi, in difficoltà, ha necessità di sentire la comprensione ed il sostegno degli altri. Interverranno varie figure professionali per trattare il problema della violenza nei suoi vari aspetti (vedi locandina allegata).Nel corso dell’evento verrà illustrata un’applicazione gratuita realizzata dal Soroptimist International di Napoli contro la violenza sulle donne. L’applicazione denominata S.H.A.W., acronimo di Soroptimist Help Application Woman,, presentata il 18 novembre alla Camera dei Deputati e pronta a fare tappa il primo dicembre al Parlamento Europeo a Bruxelles, La App, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone, è stata ideata per la sicurezza delle donne e per rispondere alla richiesta di informazioni e strumenti efficaci per la prevenzione della violenza di genere e consente di accedere, immediatamente e con facilità, al numero di emergenza 112, al servizio telefonico 1522, messo in campo dal Ministero di Giustizia, ad una sintesi delle leggi in materia e ad un elenco dei centri antiviolenza, così da poter individuare quello più vicino per ottenere un efficace aiuto in situazioni di emergenza. L’evento si concluderà con una marcia silenziosa che partirà dal Palazzo della Provincia fino al Duomo.

Il Soroptimist Club di Reggio Calabria ringrazia l’Assessore alla Cultura e alla Legalità Dott. Lamberti-Castronuovo per la sensibilità mostrata e per l’appoggio fornito.