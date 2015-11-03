La Vis capolista all’esame Nuova Jolly nel turno infrasettimanale

Nemmeno il tempo di gustare a pieno il successo esterno di Catanzaro, il quarto consecutivo di questo brillantissimo avvio di campionato, che la Vis Reggio Calabria è pronta a scendere nuovamente sul parquet. Il calendario di Serie C Silver prevede domani sera un interessante (si affrontano tra di loro le prime quattro della classifica) turno infrasettimanale in cui i lanciatissimi bianco/amaranto del duo D’Arrigo/Farina ospiteranno l’insidiosa Nuova Jolly di coach Dattola.

Si tratta di una classicissima tutta reggina che mancava dalla stagione 2012/2013 e che vedrà protagonisti fra le fila ospiti Riccardo Costa e Claudio Vozza, due ex di lusso che indossarono la canotta Vis in Dnc nella stagione 2013/2014 (stagione culminata con l’eliminazione ai play off contro Mazara del Vallo).

Gli uomini del dg Di Bernardo non hanno alcuna intenzione di fermarsi e vogliono proseguire il filotto consecutivo di vittorie per mantenere il primato in graduatoria. Tutto sta girando per il verso giusto in casa Vis: l’inserimento di Spencer negli schemi della squadra migliora giornata dopo giornata, Warwick è il solito cecchino implacabile (già al comando nella classifica marcatori del girone), capitan Stracuzzi non sbaglia una partita, Costantino e Arillotta si intendono a meraviglia e il nutrito gruppo di under, guidato da Lobasso e Franzò, cresce a vista d’occhio. Alla Nuova Jolly, insomma, servirà un’autentica impresa per violare il PalaBotteghelle.

La palla a due è fissata alle ore 20.

Arbitrerà la coppia composta da Anna Rosa Nocera di Catanzaro e Christian Cozzoli di Lamezia Terme.