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La Vis ingrana la sesta. Anche Siderno si deve arrendere

La Vis Reggio Calabria vince 69-56 a Siderno e conquista la sesta vittoria consecutiva nel girone di ritorno della serie C silver

16 Gennaio 2017 - 10:05 | di Vincenzo Comi

La palla a due di Eletek Sistemi Siderno-Vis Reggio Calabria

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Non conosce ostacoli il cammino della Vis Reggio Calabria in questo girone di ritorno del campionato di serie C silver calabrese. Sul parquet sidernese è arrivata la sesta vittoria in altrettante gare, a testimonianza del brillante periodo che sta attraversando il quintetto del duo D’Arrigo/Farina. La Eletek Sistemi ha comunque  lottato con grande generosità, rendendo l’incontro meno scontato di quanto potesse sembrare alla vigilia.

Dall’avvio di Siderno al +17 della Vis

L’inizio è tutto per i padroni di casa (7-2). La Vis fatica a trovare la via del canestro e mette la freccia solo sul finale della prima frazione (17-21). Siderno domina a rimbalzo e, trascinata da un ispirato Fonte, mantiene la partita punto a punto, chiudendo il primo tempo sotto di sole 8 lunghezze (28-36).

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Dagli spogliatoi esce una Vis più determinata. I reggini piazzano un 15-4 in avvio di terzo quarto e schizzano sul +17 (32-49), ma i locali non mollano. Le triple di Polizzese e un mai domo Fonte riavvicinano le due compagini (49-54). Una “bomba” provvidenziale di capitan Tramontana ridà la doppia cifra di vantaggio ai bianco/amaranto (51-62), bravi a gestire il finale senza patemi, con Rizzieri implacabile dalla lunetta.

I quattro in doppia cifra e il rientro di Arillotta

Quattro gli uomini in doppia cifra in casa Vis, orfana ieri del play titolare Catanoso: Warwick (15), Rizzieri (14), Costantino (13) e Tramontana (10). Da segnalare, infine, il ritorno sul parquet di Arillotta dopo quasi tre mesi di assenza per un infortunio alla spalla.

Questo il tabellino della gara:

Eletek Sistemi Siderno – Vis Reggio Calabria 56-69

(17-21, 28-36, 47-54)

Eletek Sistemi Siderno: A.Carabetta 3, Orlando 10, Polizzese 12, Fonte 16, Motta 5, V.Carabetta 2, Lamberti 2, Guttà 6, Coluccio, Nigro N.E. Allenatore: Costa.

Vis Reggio Calabria: Costantino 13, Lobasso 4, Rizzieri 14, Warwick 15, Tramontana 10, Caccamo 6, Arillotta 5, Cedro 2, Bonaccorso, Romeo N.E., Dattola N.E., Allenatori: D’Arrigo e Farina.

Arbitri: Loccisano di Cosenza e Paludi di Rende.

RISULTATI XV GIORNATA: Botteghelle Basket-Val Gallico 55-70, Scuola di Basket Viola-Bim Bum Basket Rende 56-93, Eletek Sistemi Siderno-Vis Reggio Calabria 56-69, Basketball Lamezia-Sensation Profumerie Catanzaro 92-65, One Power&Gas Nuova Jolly-Basket Villa (stasera ore 20.45).

CLASSIFICA: Val Gallico 26*, Basketball Lamezia 24*, Bim Bum Basket Rende 24, Vis Reggio Calabria 22, Sensation Profumerie Catanzaro 18*, Botteghelle Basket 8 **, One Power&Gas Nuova Jolly 6***, Eletek Sistemi Ymca Siderno 6, Basket Villa 4*, Scuola di Basket Viola 2*.

***3 gare da recuperare, **2 gare da recuperare, *1 gara da recuperare.

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