La Vis ospita Campli e insegue il bis

di Nicolino D’Ascoli. Play off atto secondo per i ragazzi di coach D’Arrigo che nel tardo pomeriggio di domani riceveranno la visita della Globo Allianz Campli, sconfitta all’esordio in quel di San Severo. In casa Vis, dopo la vittoria di domenica scorsa contro Formia, il morale è altissimo e c’è grande voglia di bissare il successo di sette giorni fa. Non sarà comunque facile, visto che i teramani hanno un roster di prim’ordine, con cestisti di categoria superiore, primo fra tutti quel Christian Di Giuliomaria che vanta un pedigree importante in serie A con le canotte di Cantù, Varese, Sassari, Udine, Venezia e Verona.

Le parole di Pietro Marzo alla vigilia

Pietro Marzo, play/guardia della Vis, presenta così il match: “Conosciamo bene la forza di Campli. Hanno un organico qualitativo, con gente di esperienza che ha militato in categorie superiori e dalla prestanza fisica non indifferente. In settimana abbiamo lavorato bene in palestra, preparandoci nel migliore dei modi dal punto di vista tattico, senza lasciare nulla al caso. La vittoria contro Formia ci ha dato ulteriore consapevolezza nei nostri mezzi, così come la profondità e la qualità della nostra panchina, arma fondamentale da sfruttare nei play off, indispensabile per proseguire nel momento positivo ed ottenere un’altra vittoria. Se vogliamo centrare l’obiettivo, in casa non possiamo concederci alcun passo falso”.

Zampogna e Grasso in settimana hanno accusato piccoli acciacchi fisici, saltando qualche sessione di allenamento a scopo precauzionale, ma la loro presenza non dovrebbe essere in dubbio.

Palla a due alle 18 al PalaBotteghelle

Palla a due domani al PalaBotteghelle alle ore 18.

Arbitrerà la coppia piemontese composta da Francesco Ucci di Moncalieri e Marco Recenti di Alba