La Vis sbarca in Cina con Francesco Lobasso

Ci sarà anche Francesco Lobasso, guardia foggiana della Vis Reggio Calabria, al “Cina Basket Tournament”, tournée cestistica in programma nella Repubblica popolare cinese dal 26 maggio al 17 giugno. Si tratta di un interessante progetto di interscambio sportivo che nasce da un patto di integrazione didattica tra l’Università Popolare Riviera di Ulisse (Dipartimento di Scienze Motorie) di Formia e la Splendid Fox Sport Ltd, con la partnership del Basketball Montecatini Terme.

Lobasso, che nella stagione appena conclusa ha giocato con i bianco/amaranto reggini la finale play off di C Silver Calabria, è tra i dieci convocati che faranno parte della selezione “All Star Team”, agli ordini dei coach Tommy Patterson e Giuseppe Santoro. Gli altri convocati sono gli americani Kanu Aja (Draft Nba), Rome Holley (Basketball training camp), Jared Riley (Cadorago), e gli italiani Gianmarco Sorrentino (Formia), Silvio Stanzani (Montecatini), Valerio Circosta (Montecatini), Alessandro Tabbi (Montecatini), Marco Petrucci (Montecatini) e Jamil Hankir (Albano).

La partenza per Shangai, dove inizialmente la selezione italo/statunitense disputerà una preseason con cinque compagini militanti nel massimo campionato cinese, è prevista la prossima settimana da Roma.

Per il cestista pugliese, ormai reggino d’adozione e fresco di ingresso nella “Starting Five Agency” di Camillo Anzoini e Domenico Pezzella, un’occasione per mettere in evidenza il proprio talento, fare esperienza internazionale ed esportare il marchio Vis al di fuori dei confini nazionali.