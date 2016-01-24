La vita dello stilista reggino Gianni Versace in un film al cinema

di Laura Maria Tavella– La vita di Gianni Versace diverrà presto un film.

Antonio Banderas interpreterà,infatti, lo stilista reggino Gianni Versace, nel film diretto dal regista danese Bille August.

Le riprese del film sono previste per marzo.

Non si conoscono ancora le location, ma quasi certamente ci saranno Milano e Miami, dove Gianni Versace è stato ucciso il 15 luglio del 1997. Reggio Calabria è anche una possibilità, se la pellicola racconta gli inizi della carriera nella sartoria della madre, prima dell’emigrazione al Nord.

‘‘Interpretare Versace sarà fantastico – ha annunciato Bandereas – è un personaggio così speciale. Le riprese partiranno a marzo, stiamo finendo la sceneggiatura. Quella di Versace è una storia pazzesca, pensando da dove è partito, ma anche a quella fine orrenda“.

L’attore spagnolo ha deciso di calarsi a pieno nel ruolo, per somigliare il più possibile allo stilista, ed ha quindi deciso di seguire un corso intensivo di un mese (iniziato il 31 agosto) presso il Saint Martins di Londra, la famosissima scuola di design della moda, la stessa scuola di John Galliano, Alexander McQueen e Stella McCartney.

Non ci resta che attendere il mese di Marzo, per conoscere tutte le location del film e la data di uscita in tutte le sale cinematografiche.