Marco Calvani esprime un giudizio complessivo sul campionato e sul match contro Legnano: “Guardiamoci dietro, è un campionato così strano che non so se quota 26 possa essere buona per salvarci.

Bellissima prova della squadra, un test difficile, non avevo molte convinzioni per il risultato finale perché sono tornato da Scafati dove la squadra non aveva espresso una buona pallacanestro, e abbiamo avuto la peggiore settimana di allenamento dall’inizio della stagione, con tanti assenti per infortunio.

Alla fine però la squadra non aveva espresso una buona pallacanestro, e abbiamo avuto la peggiore settimana di allenamento dall’inizio della stagione, con tanti assenti per infortunio. Alla fine, però, la squadra ha in serbatoio mesi di lavoro. La difesa è stata quella che vorremo sempre avere, con sbavature da poter migliorare, siamo stati carenti a rimbalzo d’attacco ma intensi”.

Foto di Maurizio Polimeni