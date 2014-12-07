L’abitudine di tornare’, la nuova fiaba di Carmen Consoli

Dopo cinque anni la cantautrice siciliana torna con un singolo e una clip ambientata in un mondo di fiaba, tra via dei mattoncini gialli e lieto fine

-di Antonio Cormaci. Uno dei più chiari talenti del cantautorato italiano, una delle più belle voci, per tonalità e particolarità, del panorama italiano, una delle più grandi scrittrici di testi degli ultimi tempi, Carmen Consoli, ritorna dopo cinque anni sulle scene, con un singolo meraviglioso, “L’abitudine di tornare”.La canzone, come indicato dall’autrice, è una bellissima storia. La storia di una difficoltà iniziale che si trasforma in gioia, come nelle fiabe, dove l’oscurità e le difficoltà degli inizi sfociano in una gioia senza fine, in un celestiale incedere di avvenimenti che portano a quel lieto fine così agognato dallo scrittore, ma anche da chi legge o ascolta.

La stessa clip, diretta da Fernando Luceri, è ambientata in un contesto fiabesco, realizzato attraverso le suggestive scenografie di Gianfranco Protopapa; qui la nostra Carmen/Dorothy incontra sulla sua strada uomini e donne, ognuno segnato da una ferita invisibile ed impercettibile ma comunque profonda. Seguendo insieme le note segnate sulla “via di mattoncini gialli”, ognuno di loro troverà, grazie agli altri, gli strumenti per rendere più felice il proprio cammino e la propria vita: il cuore, il coraggio e la saggezza – impersonati rispettivamente dall’uomo di latta (una fanciulla, nel video), il leone codardo e lo spaventapasseri. E, alla fine, tutti insieme arriveranno alla grande festa. Il nostro lieto fine.

Carmen, ci sei mancata. s on line