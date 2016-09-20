Reggio ospita il congresso regionale dei Consulenti del Lavoro

Quattro giorni di meeting e dibattiti a Reggio Calabria con relatori da tutta Italia su lavoro, legalità e rapporti con le istituzioni

Sarà Reggio Calabria ad ospitare “Labor 2016, dal lavoro legale alla legalità del lavoro” dal 21 al 24 settembre, iniziativa nazionale dei Consulenti del Lavoro organizzata dal Consiglio Provinciale di Reggio Calabria dei CdL.

Quattro giorni con meeting, dibattiti e congressi con relatori provenienti da tutta Italia, in diverse location della città. Si parte mercoledì pomeriggio al Museo della Magna Graecia alle 16 con “Le Istituzioni per il territorio” con i saluti di Flaviana Tuzzo Presidente C.P.O. di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Federico Cafiero de Raho Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria e Antonino Bartuccio Ex Sindaco del Comune di Rizziconi (RC). A seguire l’incontro, moderato da Flaviana Tuzzo, con Giuseppe Patania Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria, Natalina Cappello Direttore I.N.P.S. di Reggio Calabria, Francesco Venneri Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Paolo Chirico Componente Consiglio di Disciplina Nazionale dei Consulenti del Lavoro. A seguire “Parti sociali a confronto”, moderato da Maria Elisena Gatto Presidente A.N.C.L. S.U. – Unione Provinciale di Reggio Calabria, con Nestore D’Alessandro Consigliere Nazionale A.N.C.L. – Sindacato Unitario, Giovanni Santoro Presidente Confcommercio di Reggio Calabria, Fabio Giubilo Direttore Ente Bilaterale Terziario Distribuzione e Servizi di Reggio Calabria e Salvatore Vigorini Rappresentante Cifa – Confederazione Italiana Federazioni Autonome.

Giovedì 22 settembre all’Università Mediterranea

Giovedì 22 settembre giornata di incontri all’Università Mediterranea di Reggio Calabria a partire dalle ore 9 con la tavola rotonda “Dalla Scuola al Lavoro”, moderata da Flaviana Tuzzo, con gli interventi di Giorgia D’Errico Assistente parlamentare, coordinatrice sezione Giovani di @LavoroWelfare, Concetta Parrinello Coordinatore Corso di Laurea in C.d.L. Università degli Studi di Messina, Giuseppina Princi Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Statale «Leonardo da Vinci» di Reggio Calabria, Anna Rita Galletta Dirigente Scolastico I.I.S. «Boccioni – Fermi» di Reggio Calabria e Ugo Neri Dirigente Scolastico I.T.E. «Raffaele Piria» di Reggio Calabria.

A seguire l’incontro “Il diritto al lavoro” moderato da Fabiola Via Presidente Ordine dei CdL di Cosenza, con Giorgio Fontana Professore ordinario di Diritto del Lavoro l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Flavio Ponte Professore associato abilitato – docente di Diritto del Lavoro l’Università della Calabria e Umberto Gargiulo Professore associato di Diritto del Lavoro Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro.

A conclusione della mattinata l’intervista di Pietro Latella Presidente Associazione Nazionale Giovani CdL a Cesare Damiano Presidente della Commissione Lavoro presso la Camera dei Deputati. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16 al Castello Aragonese, il dibattito “Fare impresa è davvero un’impresa?” moderato da Mary Gangemi Tesoriere del C.P.O. di Reggio Calabria con gli interventi Filippo Callipo (Callipo Conserve Alimentari S.p.A.), Antonino Tramontana (Azienda Vinicola Tramontana) Fabrizio Capua (Mauro Demetrio S.p.A.) e Carmelo BASILE (Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola). Il pomeriggio si concluderà con l’incontro dal titolo “Come uscire dalla crisi” moderato da Flaviana Tuzzo con i contributi di Antonio Gigliotti Direttore Fiscal Focus, Andrea Cuzzocrea Presidente Confindustria di Reggio Calabria, Antonino Gatto Amministratore Unico Atam, Concettina Siciliano Direttore scientifico presso Istituto Italiano per l’Anticorruzione e Nancy Iachino Consigliere Comunale Comune di Reggio Calabria con delega ai beni confiscati.

Venerdì 23 settembre al teatro Cilea

Venerdì 23 settembre, al teatro “F.Cilea” prenderà formalmente il via il III Congresso regionale dei Consulenti del Lavoro. Alle ore 9 il primo incontro “Legalità e Calabria, binomio possibile”, moderato da Ignazio Marino Vicedirettore “Leggi di Lavoro” con Flaviana Tuzzo Presidente Ordine dei C.d.L. di Reggio Calabria, Mario Oliverio Governatore della Regione Calabria, Giuseppe Falcomatà Sindaco di Reggio Calabria, Michele Di Bari Prefetto di Reggio Calabria, Rosario Rubino Coordinatore della Consulta Regionale dei C.d.L. della Calabria e Giuseppe Gaetano Presidente Regionale A.N.C.L. S.U. Successivamente spazio a “Il consulente del lavoro 4.0 – Il Futuro della Professione” con Marina Elvira Calderone Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei C.d.L.

A seguire il dibattito “L’Italia è ancora una Repubblica fondata sul Lavoro?” con Paolo Pennesi Direttore Agenzia Nazionale Unica per le Ispezioni del Lavoro, Luciano Gerardis Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria e Rosario De Luca Presidente Fondazione Studi del C.N.O. Quest’ultimo chiuderà il programma della mattina con l’intervista a Simone Baldelli Vice Presidente della Camera dei Deputati. Si ripartirà alle 16 con due incontri sul ruolo dei Consulenti del Lavoro”: il primo moderato da Pietro Latella Presidente Associazione Nazionale Giovani C.d.L. con Enzo De Fusco Coordinatore Scientifico Fondazione Studi del C.N.O. e Pasquale Staropoli Componente Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi del C.N.O; il secondo moderato da Liliana Zappone Segretario del C.P.O. di Reggio Calabria con Sergio Stelitano della Fondazione Studi del C.N.O. e Giuseppe Patania Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria.

Il programma si concluderà con la tavola rotonda “Incentivi alla crescita” moderata da Francesco Duraccio Vice Presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro, con Mauro Capitanio Presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro, Salvatore Pirrone Direttore Generale Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, Federica Roccisano Assessore Regione Calabria con delega al Welfare, Lavoro, Pubblica Istruzione e Formazione e Michele Raccuglia Responsabile Macroarea SUD Ionica – Italia Lavoro.

Il Congresso regionale e i confronti finali

I lavori del III Congresso regionale dei consulenti del lavoro si concluderanno sabato 24 settembre al Museo della Magna Grecia a partire dalle ore 9 con il dibattito “Giovani di oggi e il lavoro di domani – Guardando al Futuro” moderato da Beniamino Scarfone Consigliere Associazione Giovani C.d.L. di Reggio Calabria, con Caterina Brianti Presidente Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria, Roberto Garritano Presidente Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Cosenza e Manuel Marini Presidente Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Chieti.

Il programma si chiuderà con 2 confronti. Il primo, Antonino Giovinazzo Delegato ENPACL del C.P.O. di Reggio Calabria, con Alessandro Visparelli Presidente Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i C.d.L., Matteo Robustelli Presidente Fondazione Universolavoro e Pasquale Mazzuca Vice Presidente Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i C.d.L.

Il secondo, moderato da Rosario Logozzo Consigliere del C.P.O. di Reggio Calabria, con i Presidenti dei C.d.L di Reggio, Cosenza, Catanzaro e Crotone Flaviana Tuzzo, Fabiola Via, Giuseppe Buscema e Giuseppe Tropiano e Rosario Rubino Coordinatore della Consulta Regionale dei C.d.L. della Calabria.