‘Laboratori di Giornalismo’: due super ospiti a Cosenza

Il 31 marzo gli studenti dell'istituto Da Vinci-Nitti di Cosenza intervistano l'olimpionico Amaurys Perez e lo scrittore Pino Aprile al Laboratorio di Giornalismo

Super ospiti domani, 31 marzo 2017, al “Laboratorio di Giornalismo” curato dal movimento calabrese “Giornalisti d’Azione” nell’Istituto “Da Vinci – Nitti” di Cosenza, dirigente la professoressa Graziella Cammalleri. Gli studenti del laboratorio guidati dai giornalisti Mariapia Volpintesta ed Astolfo Perrongelli intervisteranno l’olimpionico di pallanuoto Amaurys Perez ed il giornalista scrittore Pino Aprile che sarà accompagnato dal professore Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia della Resistenza all’Università della Calabria.

Intanto, nel laboratorio del liceo “Volta” di Reggio Calabria, dirigente la professoressa Angela Maria Palazzolo, guidato dal giornalista Mario Vetere, hanno incontrato il professore Ismaele Spadaro, chinesiologo, che ha dissertato su “La preparazione fisica nel calcio” .

Le più recenti ricerche medico/scientifiche messe a disposizione dello sport (calcio) con una specifica personalizzazione per ogni atleta. Un confronto utile tra gli studenti e il professore Spadaro che ha curato negli anni passati la preparazione dei giovanissimi della Reggina Calcio. Ricordiamo che oltre a queste due scuole il progetto annovera anche il “La Cava” di Bovalino il cui laboratorio è guidato dalla giornalista d’azione Antonella Italiano.