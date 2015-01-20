Laboratorio dell’attore creativo con Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari

In appendice allo spettacolo “In fondo agli occhi” che apre la rassegna diSpazioTeatro, Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari terranno presso la Sala di ViaS.Paolo 19/a nei pomeriggi del 2 e 3 febbraio un laboratorio teatrale incentratosulla drammaturgia dell’attore e intitolato “Mi sono scritto addosso”.Il laboratorio è aperto ad allievi dai 18 anni in su, non è richiesta particolareesperienza teatrale, l’ammissione è subordinata alla presentazione di curriculum efoto da inviare a info@spazioteatro.net entro il 29 gennaio 2015.Nel corso delle 14 ore di laboratorio (dalle 14,30 alle 21,30), attraverso l’utilizzo ditecniche attoriali ed autorali, si analizzano materiali utili alla creazione di una vera epropria messinscena; il lavoro intende sviscerare il processo grazie al quale unasensazione, un’immagine od una frase di partenza, può diventare, frammento dopoframmento, materiale teatrale.

L’indagine drammaturgica, l’improvvisazione attoriale e la composizione registicasono i principi fondamentali della ricerca, con cui si tenta di individuare insieme aipartecipanti le modalità generali e personalizzate che conducono un attore- autore allacreazione scenica.

La compagnia di Berardi e Casolari

Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari fondano la loro compagnia nel 2008.La poetica espressa dal gruppo appartiene alla corrente generalmente riconosciutacome “teatro di ricerca e di nuova drammaturgia”, pur considerando prioritariol’aspetto popolare del lavoro. Tra le produzioni: Briganti (vincitore del FestivalInternazionale di Lugano, sezione nuova drammaturgia); Io provo a volare –omaggio a Domenico Modugno (pluripremiato allo “JoakimInterFest” di Kragujévac(Belgrado, SERBIA), Premio speciale della giuria, Premio miglior spettacolo sceltodal pubblico, ospitato al Cooper Festival-Slovenia e all’Istituto Italiano di Cultura diParigi; Premio Antonio Landieri a Napoli come miglior spettacolo del 2011 (entrambigli spettacoli ospiti a SpazioTeatro nelle passate stagioni), Land Lover (vincitore delPremio ETI – Nuove Creatività).sede legale: via giudecca 14, 89125 reggio calabriateatro: via s.paolo 19/a, 89125 reggio calabria339 3223262 –- www.spazioteatro.netNel 2010 incontrano Cèsar Brie con cui danno vita alla loro nuova produzione Infondo agli occhi.

Gli spettacoli della Compagnia ad oggi sono stati ospitati in festival internazionalicome appunto Belgrado, Capodistria, Parigi e recentemente in dieci cittàdell’Argentina, come unico gruppo italiano presente al “Festival dell’IstitutoNazionale di Teatro”.Berardi e Casolari come docenti hanno tenuto laboratori presso l’Università degliStudi di Bari (Dipartimento Filosofia e letteratura); il Teatro Kismet Opera –Stabile d’Innovazione di Bari; al Festival Primavera dei Teatri di Castrovillari;presso l’Università degli Studi di Bologna (Dipartimento Musica e Spettacolo);sono infine stati titolari di un corso per attori e autori appena conclusosi presso laCivica Scuola di Teatro Paolo Grassi a Milano.

Durata e informazioni sul laboratorio

Durata del laboratorio:2 e 3 febbraio 2015 dalle ore 14.30 alle 19.30 per un totale di 14 ore.

Ulteriori info al 339.3223262 e su www.spazioteatro.net